30 Ekim 2021, Cumartesi
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Altay Sivasspor maçı canlı anlatım (Altay Sivasspor maçı canlı izle)
Süper Lig'in 11. haftasında Altay ile Sivasspor karşı karşıya geliyor. Altay - Sivasspor maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 11. hafta mücadelesinde Altay ile Sivasspor kozlarını paylaşıyor. Altay - Sivasspor maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...
ALTAY - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Saat 16:00'da başlayan Altay - Sivasspor maçı beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.
ALTAY - SİVASSPOR İLK 11'LER
Altay: Lis, Björkander, Ceyhun, Kappel, Ahmed Rayyan, Bamba, Poko, Pinares, Thiam, İbrahim Öztürk, Cebrail.
Sivasspor: Ali Şaşal, Uğur, Goutas, Gradel, Kayode, Yatabare, Erdoğan, Azubuike, Hakan Arslan, Fajr, Caner
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