Altay Sivasspor maçı canlı anlatım (Altay Sivasspor maçı canlı izle)

Süper Lig'in 11. haftasında Altay ile Sivasspor karşı karşıya geliyor. Altay - Sivasspor maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 11. hafta mücadelesinde Altay ile Sivasspor kozlarını paylaşıyor. Altay - Sivasspor maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

ALTAY - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 16:00'da başlayan Altay - Sivasspor maçı beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

ALTAY - SİVASSPOR İLK 11'LER

Altay: Lis, Björkander, Ceyhun, Kappel, Ahmed Rayyan, Bamba, Poko, Pinares, Thiam, İbrahim Öztürk, Cebrail.

Sivasspor: Ali Şaşal, Uğur, Goutas, Gradel, Kayode, Yatabare, Erdoğan, Azubuike, Hakan Arslan, Fajr, Caner

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