Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'dan hakemlere tepki!

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Hakemlerle ilgili konuşan deneyimli teknik adam, hakemlerin daha dikkatli olması gerektiğini ifade etti.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, hakemlerin daha fazla dikkat etmeleri gerektiğini belirtti.

Çalımbay, kulübün internet sitesine yaptığı açıklamada, hakem hatalarından sadece kendilerinin değil, bütün takımların canının yandığını iddia etti.

Hakem hatalarının bilerek yapıldığını düşünmediğini aktaran Çalımbay, "(Adana Demirspor maçı) Ben futbol hayatımda bu kadar gergin bir maç görmedim." ifadelerini kullandı.

Çalımbay, Adana Demirspor karşısında üzüldükleri ve sıkıntı yaşadıkları olaylar olduğuna değinerek, şunları kaydetti:

"Bir futbolcuyu o kadar kolay atmak doğru şey değil. Hakem bizi en az 20-25 dakika 10 kişi oynattı. Penaltı olayını hiç anlamıyorum. Maçın hakemi gidiyor VAR'a bakıyor. Adana Demirsporlu oyuncu neredeyse Ahmet'in burnunu kıracak. Futbolcu iki kişinin arasında ve direk yumrukla giriyor Ahmet'e. Ahmet'in de dengesi bozulup yuvarlanıyor. O pozisyona nasıl penaltı veriyorlar? Böyle bir şeyi ben hayatımda ilk defa görüyorum. Max Gradel'in olayını hiç söylemek dahi istemiyorum. Tabelada numarası yokken, futbolcuyu oyundan çıkarıyor. Önce siz tabelayı halledin, sonra arkadaşımız sahadan çıksın."

Hakemlerin oyuncuları bu kadar kolay atmaması gerektiğini belirten Çalımbay, şöyle devam etti:

"Hakemlerin biraz daha dikkatli olmaları gerekiyor. Rahatlıkla kazanabileceğimiz bir maçı hakem arkadaşların hatalarından dolayı beraberlikle bitirdik. Ben takımımdan çok memnunum. Gerçekten mükemmel bir maç oynadık. Çok iyi mücadele edip, güzel pozisyonlar yakaladık. 10 kişi kaldıktan sonra biraz bocaladık. Öyle bir penaltı yok. Bütün yorumcuları da seyrettik. Böyle şeyler, gerginlik olduğu zaman üzülüyoruz. Ben hakemler adına da üzülüyorum. Taraftar adına da üzülüyorum. Bana göre en tehlikeli şeylerden biri taraftarları gergin duruma getirmek ve taraftarları tahrik etmek. Ona da dikkat etmemiz gerekiyor. Ben artık alıştım, hakemlerden her şeyi bekleyebiliyorum. Bizim hakemlerden istediğimiz tek şey, mücadele ediyoruz, sahada ter döküyoruz, bir sürü taraftar geliyor onun için biraz daha dikkat etmelerini istiyoruz."

Çalımbay, 30 Ekim Cumartesi günü deplasmanda oynayacakları Altay maçına değinerek, "Altay, çok tecrübeli bir takım. Benim de hocam olan Mustafa Denizli takımın başında. Çok dikkat etmemiz gereken bir takım. Tek hedefimiz kazanmak, başka bir şey kesinlikle düşünmüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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