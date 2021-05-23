23 Mayıs 2021, Pazar

SİVASSPOR

Süper Lig'e Sivasspor'un yıldızı Uğur Çiftçi damga vurdu!

Süper Lig'de Uğur Çiftçi farkı!
SİVASSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 23.05.2021

Son dakika spor haberleri: DG 'un başarılı sol beki , bu sezon 'de 59 kez ile en fazla top kazanan yerli futbolcusu oldu.

DG 'un defans oyuncusu , 59 kez ile sezonun en fazla top kapan yerli ismi oldu.

Sivasspor'un 28 yaşındaki savunma oyuncusu Uğur Çiftçi 2020-2021 sezonuna damga vuran isimlerden birisi olmayı başardı. Çiftçi, 'de en fazla top kapan yerli oyuncu oldu.

Uğur Çiftçi, Süper Lig, ve maçlarında bu sezon toplam 41 kez Sivasspor formasını giydi ve bu maçlarda 4 kez asist yaptı. 39 kez ilk 11'de yer alan ve 7 kez sarı kartla cezalandırılan Çiftçi, 3 bin 521 dakika sahada kaldı.

29 yaşındaki futbolcunun Sivasspor ile 31 Mayıs 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

2020-2021 Süper Lig sezonunda en fazla top kapan ilk 5 oyuncusu şöyle:

- 66 ()

- 63 Stelios Kıtsiou ()

- 62 ()

- 59 Uğur Çiftçi ()

- 51 (MKE Ankaragücü)
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SİVASSPOR HABERLERİ
Sivasspor'da iç transfer! Sözleşmesi uzatıldı Sivasspor'da iç transfer! Sözleşmesi uzatıldı
Sivasspor deneyimli ismin sözleşmesini uzattı Sivasspor deneyimli ismin sözleşmesini uzattı
Sivasspor Yatabare ile sözleşme uzattı! Sivasspor Yatabare ile sözleşme uzattı!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör