23 Mayıs 2021, Pazar
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Sivasspor'un 28 yaşındaki savunma oyuncusu Uğur Çiftçi 2020-2021 sezonuna damga vuran isimlerden birisi olmayı başardı. Çiftçi, Süper Lig'de en fazla top kapan yerli oyuncu oldu.
Uğur Çiftçi, Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası maçlarında bu sezon toplam 41 kez Sivasspor formasını giydi ve bu maçlarda 4 kez asist yaptı. 39 kez ilk 11'de yer alan ve 7 kez sarı kartla cezalandırılan Çiftçi, 3 bin 521 dakika sahada kaldı.
29 yaşındaki futbolcunun Sivasspor ile 31 Mayıs 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor.
2020-2021 Süper Lig sezonunda en fazla top kapan ilk 5 oyuncusu şöyle:
- 66 Obinna Nwobodo (Göztepe)
- 63 Stelios Kıtsiou (MKE Ankaragücü)
- 62 Lucas Biglia (Fatih Karagümrük)
- 59 Uğur Çiftçi (DG Sivasspor)
- 51 Atakan Rıdvan Çankaya (MKE Ankaragücü)
Süper Lig'e Sivasspor'un yıldızı Uğur Çiftçi damga vurdu!
Son dakika spor haberleri: DG Sivasspor'un başarılı sol beki Uğur Çiftçi, bu sezon Süper Lig'de 59 kez ile en fazla top kazanan yerli futbolcusu oldu.
DG Sivasspor'un defans oyuncusu Uğur Çiftçi, 59 kez ile sezonun en fazla top kapan yerli ismi oldu.
Sivasspor'un 28 yaşındaki savunma oyuncusu Uğur Çiftçi 2020-2021 sezonuna damga vuran isimlerden birisi olmayı başardı. Çiftçi, Süper Lig'de en fazla top kapan yerli oyuncu oldu.
Uğur Çiftçi, Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası maçlarında bu sezon toplam 41 kez Sivasspor formasını giydi ve bu maçlarda 4 kez asist yaptı. 39 kez ilk 11'de yer alan ve 7 kez sarı kartla cezalandırılan Çiftçi, 3 bin 521 dakika sahada kaldı.
29 yaşındaki futbolcunun Sivasspor ile 31 Mayıs 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor.
2020-2021 Süper Lig sezonunda en fazla top kapan ilk 5 oyuncusu şöyle:
- 66 Obinna Nwobodo (Göztepe)
- 63 Stelios Kıtsiou (MKE Ankaragücü)
- 62 Lucas Biglia (Fatih Karagümrük)
- 59 Uğur Çiftçi (DG Sivasspor)
- 51 Atakan Rıdvan Çankaya (MKE Ankaragücü)
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