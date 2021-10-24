Rıza Çalımbay Sivasspor - Adana Demirspor maçı sonrası konuştu! "Hakemin yönetimi bizi gerdi"

Süper Lig'in 10. haftasında sahasında ağırladığı Adana Demirspor ile uzatma dakikalarında yedikleri golle 1-1 berabere kalan Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, karşılaşmanın ardından basın toplantısı düzenledi. Deneyimli teknik adam, "Büyük takımlardan bu şekilde bir tane oyuncu atsınlar da göreyim. Hakemin yönetimi, hem taraftarı hem de bizi gerdi" dedi.

Süper Lig'in 10. haftasında konuk ettiği Adana Demirspor ile 1-1 berabere kalan Demir Grup Sivasspor'una teknik direktörü Rıza Çalımbay, üzgün olduklarını söyledi.

Çalımbay, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçı kazanmayı çok istediklerini belirtti.

Karşılaşmaya iyi başladıklarını aktaran Çalımbay, "Golü bulduk. Hiçbir problem yoktu. Hakem arkadaş bizi 10 kişi bırakana kadar sorun yoktu. Ne zaman 10 kişi bıraktı, maçın seyri değişti. Sonrasında da dengeyi kuramadık. Bu kadar kolay oyuncu atılmaz, yazık günah. Büyük takımlardan bu şekilde bir tane oyuncu atsınlar da göreyim. Hakemin yönetimi, hem taraftarı hem de bizi gerdi. Hem Adana Demirspor hem de biz sinirlendik." dedi.

Çalımbay, Pedro Henrique'nın atılmasından sonra oyun dengelerinin bozulduğunu vurgulayarak, "Oyuncumuz atılmasaydı gayet iyi şekilde mücadele ediyorduk. Oyuncumuzu atması maçın kaderini değiştirdi. Maalesef son dakikada bir penaltı olayı oldu. Biz penaltıyı konuşmuyoruz. Üzüldük. Gergin bir maç oldu. Hakem arkadaşın maçı bu hale getirmemesi gerekiyordu. Futbolcularımız da gergin olduğu için maça kendilerini veremediler. Gergin bir şekilde oynamaya çalıştık." ifadelerini kullandı.

Adana Demirspor karşısında 3 puana çok ihtiyaç duyduklarını dile getiren Çalımbay, şunları kaydetti:

"Kazanmamız gereken bir karşılaşmaydı ancak olaylar çıktı. Yine de golü yemememiz gerekiyordu. Hakem arkadaşlarımız gelip maçlarını yönetsin istiyoruz. Böyle polis eşliğinde içeri gitmesinler. Polisleri çağırıp yolu ben açtım. Sivas'ta artık böyle şeyler yaşanmasın. Hakem arkadaşlarımız da yaşatmasınlar. Ben onlara bin tane hata sayarım. Bariz hatalarına biz bir şey demiyoruz. Hakemlerden dolayı benim başıma gelmeyen kalmadı. Yaşadığım öyle maçlar var ki, sonrasında hakemliği bıraktılar. Ben artık pes ettim ama bugün gerçekten bizi çok gerdi. Futbol anlamında çok gereksiz şeyler yapıldı. En büyük tehlike taraftarı germek. Sevimsiz bir ortam oldu. Hakemlik dünyanın en zor mesleklerinden bir tanesi, yapmak kolay değil. Şimdiki hakemlerin ellerinde her şey var. Karar verirken daha dikkat etmeleri gerekiyor. Bazı takımlardan ciddi anlamda çekindiklerini düşünüyorum."

Bir gazetecinin, karşılaşma sonrası Mario Balotelli ile arasında geçen gerginliği sorması üzerine Çalımbay, "Futbol bu, yeniliriz kazanırız. Ancak hakemler ile böyle gergin ayrılmamamız gerekiyor. Taraftarımızı tahrik ettiler. Adana Demirspor gibi güzel bir takıma gelmişsin, böylesi hareketler yakışmıyor." yanıtını verdi.

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