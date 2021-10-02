SON DAKİKA SPOR HABERİ - Beşiktaş maçının ardından Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay konuştu!

Süper Lig'in 8. haftasında Sivasspor, deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Kırmızı beyazlılar mücadeleden 2-1'lik skorla mağlup ayrılırken, maçın ardından Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay açıklamalarda bulundu. Çalımbay, "Kapanmadık, galibiyet için oynadık. Ne konuştuysak aynı golleri yedik. Yapmamamız gereken hatalar yaptık" ifadelerini kullandı. İşte o sözler...

Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan Sivasspor'da, teknik direktör Rıza Çalımbay maçın ardından açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

"Kapanmadık, galibiyet için oynadık. Ne konuştuysak aynı golleri yedik. Yapmamamız gereken hatalar yaptık. Beşiktaş'a böyle boş pozisyon bırakırsan, atarlar."

"Bugünkü maç bizim için çok önemliydi ama Beşiktaş için de çok önemliydi. Onlar için de final maçıydı."

"Oyunun kırılması yediğimiz goller. Beklemediğimiz anlarda goller yedik. İyi oynuyorduk, maçı kazanmak için her riske girdik. Ama neticede Beşiktaş, çok iyi oyunculara sahip."

"Sergen Yalçın'ın ne yaptığını görmedim. Topa vurdu herhalde, oyuncuya faul verilmedi diye tepki gösterdi ama tam göremedim."

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