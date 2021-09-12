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FENERBAHÇE

Fenerbahçe - Sivasspor maçı | CANLI SKOR

Fenerbahçe - Sivasspor | CANLI
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 12.09.2021 Giriş Tarihi: 12.09.2021

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 4. Hafta karşılaşmasında Fenerbahçe, sahasında Sivasspor'u konuk ediyor. Sarı lacivertliler, ilk 3 haftada 9 puan toplarken, Sivasspor 1 puan alabilmişti. Zorlu mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Süper Lig'in 4. haftasında Sivasspor'u konuk ediyor. Maç saat 17.00'de Ülker Stadı'nda saat 17.00'de başladı. Ligde oynadığı ilk 3 maçını gol yemeden kazanan Fenerbahçe, 4'te 4 yaparak namağlup yürüyüşünü sürdürmek istiyor. Zorlu mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

FENERBAHÇE SİVASSPOR İLK 11'LER!

Fenerbahçe: Altay, Min Jae, Serdar Aziz, Tisserand, Gustavo, Zajc, Osayi, Muhammed, Rossi, Mesut, Berisha.

Sivasspor: Muammer, Ahmet, Dimitrios, Caner, Uğur, Cofie, Fajr, Hakan Arslan, Pedro, Gradel, Yatabare

FENERBAHÇE SİVASSPOR İLE 31. KEZ KARŞI KARŞIYA GELDİ

Fenerbahçe ile Sivasspor ligde 31. kez rakip oldu. Geride kalan 30 mücadelede Fenerbahçe 17 kez galip gelirken Sivasspor ise 7 kez kazandı. 6 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı.

FENERBAHÇE SİVASSPOR MAÇLARI BOL GOLLÜ GEÇİYOR

Fenerbahçe ile Sivasspor arasındaki maçlar genellikle bol gollü geçiyor. Süper Lig'de geride kalan 30 karşılaşmada 106 gol atıldı. Sivasspor 41, Fenerbahçe ise 65 kez fileleri havalandırırken maç başına gol ortalaması ise 3.5 oldu.

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