Son dakika spor haberi: Antalyaspor'dan Sivasspor'a Beşiktaş tepkisi!

Antalyaspor, Sivasspor'un Ziraat Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş'a başarılar dilemesine tepki gösterdi. Akdeniz ekibinden yapılan açıklamada, "Futbolda bu kez 3 değil, 2 ihtimalli bir maç oynanacak. Her ihtimali olgunlukla karşılayacak tertemiz bir camiayız" ifadeleri kullanıldı. | Son dakika spor haberleri

Akdeniz ekibinden "Yenmemiz gereken çok şey var" başlığıyla yapılan açıklamada, 21 yıl aradan sonra takımın Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükseldiği, rakiplerinin Beşiktaş olduğu hatırlatıldı.

"Futbolda bu kez 3 değil, 2 ihtimalli bir maç oynanacak." ifadesine yer verilen açıklamada, her ihtimali olgunlukla karşılayacak tertemiz bir camia oldukları bildirildi.

Rakiplerinin kazanmasını en az Beşiktaş kadar isteyen başka kulüplerin de olduğunu bildiklerine vurgu yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kiminin hesabı Avrupa'ya gitmek, kiminin hesabı Konfederasyon Kupası yerine Avrupa Ligi'ne gitmek, kiminin hesabı sezonu 15 gün geç açabilmek. Hepsini anlayışla karşılıyoruz ama bir Anadolu takımının bir başka Anadolu takımının kupayı kazanmamasını istiyor olmasına söyleyecek bir şey de bulamıyoruz. Çeyrek finalde evinde saf dışı bıraktığımız Sivasspor'un Beşiktaş'ın şampiyonluğunu kutlarken Ziraat Türkiye Kupası finalinde de başarılar dilemesi bir Anadolu kulübü olarak bizi üzmüş ve yaralamıştır. Dik duruşların kupadan daha önemli olduğunu bilen bir camia olarak anlaşılan o ki görevimiz sadece kupayı almak değil, duruş dersi de vermek olacak."

"Yenmemiz gereken çok şey var" sloganını stada dev bir pankart olarak astıkları anımsatılan açıklamada, "Ne demek istediğimizi şimdi sanıyoruz ki tüm Türkiye anlamıştır. Biz artık daha iyi biliyoruz ki 18 Mayıs Salı günü sadece sahadaki rakibimizi değil, hepinizi yenmemiz gerekiyor." görüşlerine yer verildi

Sivasspor'un Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ı tebrik ettiği açıklamada, "Bugün şampiyonluğun tadını doyasıya çıkartın ancak yarından itibaren tek hedef Ziraat Türkiye Kupası Finali olsun. Kupa finalinde de aynı başarıyı göstermenizi diliyoruz. Avrupa yolunda buna ihtiyacımız var." ifadeleri kullanılmıştı.

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ANTALYASPOR A.Ş. HABERLERİ