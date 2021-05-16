16 Mayıs 2021, Pazar

ANTALYASPOR A.Ş.

Son dakika spor haberi: Antalyaspor'dan Sivasspor'a Beşiktaş tepkisi!

Antalyaspor'dan Sivasspor'a Beşiktaş tepkisi!
ANTALYASPOR A.Ş.
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Giriş Tarihi: 16.05.2021

, 'un finalinde 'a başarılar dilemesine tepki gösterdi. Akdeniz ekibinden yapılan açıklamada, "Futbolda bu kez 3 değil, 2 ihtimalli bir maç oynanacak. Her ihtimali olgunlukla karşılayacak tertemiz bir camiayız" ifadeleri kullanıldı. | Son dakika spor haberleri

Akdeniz ekibinden "Yenmemiz gereken çok şey var" başlığıyla yapılan açıklamada, 21 yıl aradan sonra takımın 'nda finale yükseldiği, rakiplerinin olduğu hatırlatıldı.

"Futbolda bu kez 3 değil, 2 ihtimalli bir maç oynanacak." ifadesine yer verilen açıklamada, her ihtimali olgunlukla karşılayacak tertemiz bir camia oldukları bildirildi.

Rakiplerinin kazanmasını en az Beşiktaş kadar isteyen başka kulüplerin de olduğunu bildiklerine vurgu yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kiminin hesabı 'ya gitmek, kiminin hesabı yerine 'ne gitmek, kiminin hesabı sezonu 15 gün geç açabilmek. Hepsini anlayışla karşılıyoruz ama bir takımının bir başka Anadolu takımının kupayı kazanmamasını istiyor olmasına söyleyecek bir şey de bulamıyoruz. Çeyrek finalde evinde saf dışı bıraktığımız 'un Beşiktaş'ın şampiyonluğunu kutlarken Ziraat Türkiye Kupası finalinde de başarılar dilemesi bir olarak bizi üzmüş ve yaralamıştır. Dik duruşların kupadan daha önemli olduğunu bilen bir camia olarak anlaşılan o ki görevimiz sadece kupayı almak değil, duruş dersi de vermek olacak."

"Yenmemiz gereken çok şey var" sloganını stada dev bir pankart olarak astıkları anımsatılan açıklamada, "Ne demek istediğimizi şimdi sanıyoruz ki tüm Türkiye anlamıştır. Biz artık daha iyi biliyoruz ki 18 Mayıs Salı günü sadece sahadaki rakibimizi değil, hepinizi yenmemiz gerekiyor." görüşlerine yer verildi

Sivasspor'un 'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ı tebrik ettiği açıklamada, "Bugün şampiyonluğun tadını doyasıya çıkartın ancak yarından itibaren tek hedef olsun. Kupa finalinde de aynı başarıyı göstermenizi diliyoruz. Avrupa yolunda buna ihtiyacımız var." ifadeleri kullanılmıştı.

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