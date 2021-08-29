Sivasspor-Göztepe maçı Canlı
Süper Lig'in 3. haftasında Sivasspor, sahasında Göztepe'yi konuk ediyor. İki takım da zorlu maçı kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Sivasspor - Göztepe karşılaşmasının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz... | Son dakika spor haberleri
UEFA Avrupa Ligi'nden elenen Sivasspor, ligdeki mücadelesine kaldığı yerden devam ediyor. Süper Lig'in 3. haftasında Sivasspor, sahasında Göztepe'yi konuk ediyor. Müsabakanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
İŞTE İLK 11'LER:
Sivasspor: Muammer, Ahmet, Dimitrios, Samba, Uğur, Azubuike, Fajr, Hakan Arslan, Gradel, Kayode, Leke James
Göztepe: İrfan Can, Murat, Dino, Kahraman, Berkan, Obinna, Soner, Makana, Halil, Cherif, Jahovic
İŞTE MAÇIN HAKEM DÖRTLÜSÜ
Mücadelede hakem Burak Şeker düdük çalacak. Şeker'in yardımcılıklarını Samet Çavuş ve Ömer Tevfik Özkoç yapıyor. Mücadelenin 4. hakemi ise Furkan Aksuoğlu.
VAR HAKEMİ ARDA KARDEŞLER
Bu müsabakada VAR koltuğunda Arda Kardeşler oturuyor. Kardeşler'e, AVAR olarak Neslihan Muratdağı eşlik ediyor.
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