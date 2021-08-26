Kopenhag 5-0 Sivasspor (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Yiğido Avrupa defterini kapattı!

UEFA Konferans Ligi play off turu rövanş maçında Sivasspor, Kopenhag'a konuk oldu. İlk maçı 2-1 kaybeden Yiğidolar, ikinci maçta da rakibine 5-0 mağlup oldu ve Avrupa defterini kapattı. | UEFA Konferans Ligi haberleri

UEFA Konferans Ligi play off turu rövanş karşılaşmasında Sivasspor ile Kopenhag kozlarını paylaştı. Mücadeleyi Yiğidolar 5-0 kaybetti ve Konferans Ligi'ne veda etti.

Danimarka temsilcisine galibiyeti getiren golleri 24. dakikada Stage, 39'da Daramy, 57'de Lerager, 62. dakikada Biel ve 76. dakikada ise Hojlund kaydetti.

Bu sonuçla birlikte iki maç sonucunda Kopenhag Sivasspor'u 7-1 mağlup etti ve Konferans Ligi'nde gruplara kaldı. Sivasspor ise Avrupa defterini kapattı.

MAÇTAN DAKİKALAR

5'inci dakikada Hakan'ın ceza alanında kafayla indirdiği topa Kayode vuruşunu yaptı, kaleci Grabara yerden gelen topu kontrol etti.

9'uncu dakikada solan Gradel'in kullandığı köşe vuruşunda Kayode kafayla arkaya aşırdı, kalecinin uzaklaştırmak istediği topa Hakan vurmak istedi, üstten dışarı gitti.

20'nci dakikada Kopenhag atağında Daramy'nin soldan pasında sağ çaprazda buluşan Diks'in sert şutunda top direkten oyun alanına döndü.

24'üncü dakikada Kopenhag sol kanattan serbest vuruş kazandı. Peb Biel'in ortasında Stage yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-0.

39'uncu dakikada Kopenhag atağında orta alanda Wind'in pasında sol kanattan ceza alanına hareketlenen Daramy, rakiplerinden sıyrıldıktan sonra yerden yaptığı vuruşlara, topu köşeden filelerle buluşturdu: 2-0

40'ıncı dakikada ceza alanının sağ çaprazından Hakan'ın şutunu kaleci çeldi, dönen topu James tamamlayamadı.

57'nci dakikada sağ kanattan presle kapılan top sonrasında Wind'in pasında ceza alanında topla buluşan Lerager'in plase vuruşunda top bir kez daha ağlarla buluştu: 3-0

62'nci dakikada sol kanattan ceza alanına giren Daramy, Stage'yi gördü, o uygun durumdaki Pep Biel'e bıraktı. Biel'in yeren vuruşunda top ağlarla buluştu: 4-0

71'inci dakikada soldan Ziya'nın pasında Fajr yerden vurdu, top yandan auta gitti.

76'ncı dakikada geriden Bailesen'in uzun pasında hareketlenen Hojlund, Uğur Çiftçi'den topu kurtardıktan sonra sol çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda top köşeden ağlara gitti: 5-0.

Karşılaşma ev sahibi Kopenhag'ın 5-0 üstünlüğü ile sona erdi.

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