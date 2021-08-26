Kopenhag Sivasspor maçı CANLI
UEFA Konferans Ligi play off turu ilk maçında Kopenhag'a 2-1 mağlup olan Sivasspor, rövanş maçında Danimarka temsilcisine konuk oluyor. Yiğidolar bu maçı 1 farklı kazanırsa maç uzatmalara gidecek, 2 fark ve üstü kazanırsa gruplara kalacak. Her türlü beraberlik ve mağlubiyet durumunda ise Kopenhag gruplara kalacak. Kopenhag Sivasspor maçının tüm detayları ve canlı anlatımı haberimizde...
UEFA Konferans Ligi play off turu rövanş maçında Sivasspor deplasmanda Kopenahag'la kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımı haberimizde...
KOPENHAG - SİVASSPOR MAÇI 11'LERİ
Kopenhag: Grabara, Diks, Khocholava, Boilesen, Kristiansen, Stage, Zeca, Biel, Falk, Daramy, Wind.
Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Ahmet, Koray, Uğur, Ziya, Cofie, Fajr, Hakan, Max Gradel, Kayode, Leke James.
KOPENHAG - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Kophenhag - Sivasspor maçı saat 20:00'de başladı ve TRT Spor'dan canlı yayınlanıyor. Dev mücadeleyi Belçikalı hakem Lawrence Visser yönetiyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası