26 Ağustos 2021, Perşembe

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Kopenhag Sivasspor maçı CANLI

Kopenhag - Sivasspor | CANLI
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Güncelleme Tarihi: 26.08.2021 Giriş Tarihi: 26.08.2021

UEFA Konferans Ligi play off turu ilk maçında Kopenhag'a 2-1 mağlup olan Sivasspor, rövanş maçında Danimarka temsilcisine konuk oluyor. Yiğidolar bu maçı 1 farklı kazanırsa maç uzatmalara gidecek, 2 fark ve üstü kazanırsa gruplara kalacak. Her türlü beraberlik ve mağlubiyet durumunda ise Kopenhag gruplara kalacak. Kopenhag Sivasspor maçının tüm detayları ve canlı anlatımı haberimizde...

UEFA Konferans Ligi play off turu rövanş maçında Sivasspor deplasmanda Kopenahag'la kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımı haberimizde...

KOPENHAG - SİVASSPOR MAÇI 11'LERİ

Kopenhag: Grabara, Diks, Khocholava, Boilesen, Kristiansen, Stage, Zeca, Biel, Falk, Daramy, Wind.

Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Ahmet, Koray, Uğur, Ziya, Cofie, Fajr, Hakan, Max Gradel, Kayode, Leke James.

KOPENHAG - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Kophenhag - Sivasspor maçı saat 20:00'de başladı ve TRT Spor'dan canlı yayınlanıyor. Dev mücadeleyi Belçikalı hakem Lawrence Visser yönetiyor.

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