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Sivasspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Sivasspor - Konyaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
SÜPER LİG
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Giriş Tarihi: 16.08.2021

Süper Lig'in ilk haftasında Sivasspor ile Konyaspor karşı karşıya gelecek. Krtik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Sivasspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...

Süper Lig'de 2021-2022 sezonuna start verildi. 1. hafta maçında Sivasspor ile Konyaspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, Sivasspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SİVASSPOR - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Sivasspor - Konyaspor maçı 16 Ağustos Pazartesi günü saat 19:15'te beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

SİVASSPOR - KONYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Sivasspor: Ali Şaşal, Koray, Goutas, Camara, Uğur, Azubuike, Hakan, Fajr, Erdoğan, Leke James, Kayode

Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet, Abdulkerim, Guilherme, Soner, Hadziahmetovic, Çekici, Bytqi, Serdar, Cikalleshi

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