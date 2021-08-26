Kopenhag-Sivasspor | İlk 11’ler belli oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Sivasspor sahasında 2-1 kaybettiği Kopenhag maçının rövanşı için sahaya çıkıyor. Mücadele öncesi iki takımında ilk 11'i belli oldu.

Sivasspor UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Kopenhag ile 2-1'in rövanşında karşı karşıya gelecek. Mücadele iki takımında ilk 11'i belli oldu.



KOPENHAG - SİVASSPOR MAÇI 11'LERİ



KOPENHAG: Grabara, Diks, Khocholava, Boilesen, Kristiansen, Stage, Zeca, Biel, Falk, Daramy, Wind.

SİVASSPOR: Ali Şaşal Vural, Ahmet, Koray, Uğur, Ziya, Cofie, Fajr, Hakan, Max Gradel, Kayode, Leke James



KOPENHAG - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Kophenhag - Sivasspor maçı 26 Ağustos Perşembe günü saat 20:00'de TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

KOPENHAG - SİVASSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Kopenhag ile Sivasspor arasında 26 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de Parken Stadyumu'nda oynanacak mücadelede Belçika Futbol Federasyonu'ndan Lawrence Visser görev yapacak.

DİĞER

SİVASSPOR HABERLERİ