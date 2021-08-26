Kopenhag-Sivasspor | İlk 11'ler belli oldu
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Sivasspor sahasında 2-1 kaybettiği Kopenhag maçının rövanşı için sahaya çıkıyor. Mücadele öncesi iki takımında ilk 11'i belli oldu.
Sivasspor UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Kopenhag ile 2-1'in rövanşında karşı karşıya gelecek. Mücadele iki takımında ilk 11'i belli oldu.
KOPENHAG - SİVASSPOR MAÇI 11'LERİ
KOPENHAG: Grabara, Diks, Khocholava, Boilesen, Kristiansen, Stage, Zeca, Biel, Falk, Daramy, Wind.
SİVASSPOR: Ali Şaşal Vural, Ahmet, Koray, Uğur, Ziya, Cofie, Fajr, Hakan, Max Gradel, Kayode, Leke James
KOPENHAG - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Kophenhag - Sivasspor maçı 26 Ağustos Perşembe günü saat 20:00'de TRT Spor'da canlı yayınlanacak.
KOPENHAG - SİVASSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?
Kopenhag ile Sivasspor arasında 26 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de Parken Stadyumu'nda oynanacak mücadelede Belçika Futbol Federasyonu'ndan Lawrence Visser görev yapacak.
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