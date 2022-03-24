Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, A Spor'a özel açıklamalarda bulunuyor.

Tecrübeli teknik adamın öne çıkan sözleri şu şekilde:

"Ligi bence Avrupa kupaları belirledi. Trabzonspor çok iyi kenetlendi. Mükemmel transfer yaptılar. Her takımın en iyi adamını aldılar. Bakasetas, Siopis, Visca...

Benim dönemimde Trabzonspor'a transfer istiyorduk, olmadı. Novak'ı aldık. Onun dışında alamadık. Şimdi Abdullah hoca en doğrusunu yaptı. 2'şer alternatifi olan bir takım tarattı.

Galatasaray, Fenerbahçe Beşiktaş'ın Avrupa'da olması onları yıprattı.

Rize maçında Trabzonspor tam kadro çıksa alırdı. Eğercan olsaydı, diğerleri olsaydı, daha farklı olabilirdi. Tabi hocanın kendine göre bir görüşü var, haftaya Beşiktaş ile oynayacaklar.



Anadolu takımlarından iyi oyuncular çıkar. Şimdi maçlara gidip takip edemiyoruz pandemiden dolayı pek ama iyi futbolcular çıkıyor.



Bizim Gradel olsun, Fajr olsun, Henrique olsun, çocuklar için büyük bir araştırma yaptık.



İnanılmaz şekilde sakatlıklar yaşadık, oyunu çeviremedik. Elimizde alternatiflerimiz olsaydı ligde bambaşka yerde olurduk.



Bizim taraftarın maça gelmesi lazım. Son oynadığımız maçta 1200 kişi vardı. Adana Demirspor maçına gittik, 32.000 taraftarı vardı. İnanılmaz şekilde destek veriyordu taraftarı."

Takım Önder hocaya bağlı ama o kadro iyi bir kadro, Ghezzal tek başına bir takım oluyor bazen. Onların tek isteği iyi bir hava yakalamaktı. Geçen yıl yakaladılar ama bu sezon olmadı.

Fenerbahçe maçına çıkarken, bizim de hedefimiz vardı, Avrupa'ya gidecektik, yenseydik yüzde 90 garantiydi. Fenerbahçe yenerse, şampiyondu. Beşiktaş da Karagümrük'e mağlup olunca, bizi yenmesi gerekiyordu.

Beşiktaş takımı her zaman kadrosu iyi bir takım oldu, kötü kadrosu olmadı. Bu seneki kadrosu da iyiydi.

Mesut Özil ve Ozan Tufan'ın performans yüzünden kadro dışı kaldığını sanmıyorum.

Beşiktaş'a teknik direktör olarak geldiğimde takımı Avrupa Kupaları'na taşıdım.