Son dakika spor haberi: Sivasspor'da Pedro Henrique şoku!

Son dakika spor haberleri: Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, sezonun ilk haftasında Konyaspor ile oynayacağı maç öncesi gerçekleştirilen antrenmanda sol omuzundan sakatlanan Pedro Henrique'nin en az 4 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Pedro Henrique'nin pazar akşamı gerçekleştirilen idmanda takım arkadaşı ile girdiği pozisyonda sakatlandığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen kulüp doktoru Burak Ayyıldız, 31 yaşındaki oyuncunun sol omzunun üzerine düşerek sakatlandığını belirterek, "Yapılan kontrollerde sol köprücük kemiğinde çıkık tespit edilen oyuncumuzun, en az 4 haftalık tedavi ve hazırlık sürecinin ardından müsabakalara hazır hale gelmesini planlıyoruz." ifadesini kullandı.

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