Sivasspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman ve saat kaçta canlı yayınlanacak? (Sivasspor - Fatih Karagümrük Ziraat Türkiye Kupası maçı canlı izle)

Sivasspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman ve saat kaçta canlı yayınlanacak? (Sivasspor - Fatih Karagümrük Ziraat Türkiye Kupası maçı canlı izle)

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı devam ediyor. Bu turda Sivasspor ile Fatih Karagümrük kozlarını paylaşacak. Peki Sivasspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman ve saat kaçta canlı yayınlanacak? İşte zorlu karşılaşma öncesinde öne çıkan detaylar...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 01.03.2022- 23:06 Güncelleme Tarihi: 01.03.2022- 23:12