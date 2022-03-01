Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı devam ediyor. Bu turda Sivasspor ile Fatih Karagümrük kozlarını paylaşacak. Peki Sivasspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman ve saat kaçta canlı yayınlanacak? İşte zorlu karşılaşma öncesinde öne çıkan detaylar...
SİVASSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Sivasspor - Fatih Karagümrük maçı 2 Mart Çarşamba günü saat 17:00'de oynanacak. Zorlu mücadele A Spor'dan canlı yayınlanacak.
ARDA KARDEŞLER YÖNETECEK
Karşılaşmada hakem Arda Kardeşler düdük çalacak.