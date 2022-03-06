Antalyaspor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Süper Lig'in 28. haftasında heyecan devam ediyor. Antalyaspor, Sivasspor'u konuk edecek. Antalya Stadyumu'nda oynanacak olan kritik müsabakayı Cüneyt Çakır yönetecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Antalyaspor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Antalyaspor - Sivasspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Süper Lig'in 28. haftasında heyecan devam ediyor. Antalyaspor ile Sivasspor kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Antalyaspor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANTALYASPOR - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Antalyaspor - Sivasspor maçı 6 Mart Pazar günü saat 19:00'da beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanacak.