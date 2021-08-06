Sivasspor'un Avrupa'da bileği bükülmüyor! 3'te 3 yaptı
Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'un, Avrupa'da bileği bükülmüyor... Yiğidolar son olarak Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Dinamo Batumi ile karşılaşırken, 1-0 geriye düşmesine karşın mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Kırmızı-beyazlılar bu sonuçla birlikte Avrupa'da 3'te 3 yaptı.
UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında deplasmanda Gürcistan temsilcisi Dinamo Batumi'yi 2-1 yenen DG Sivasspor, şu ana kadar çıktığı 3 Avrupa maçında rakiplerini mağlup etmeyi başardı.
Sivasspor, Avrupa kupalarında adından söz ettirmeye devam ediyor. Kırmızı-beyazlı ekip, şu ana kadar çıktığı 3 maçta rakiplerini mağlup etmeyi başardı.Kırmızı-beyazlı takım, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu maçlarında Petrocub'u 2 müsabakada da 1-0'lık skorlarla yendi. Kırmızı-beyazlılar, son olarak Dinamo Batumi'yi 2-1 ile geçmeyi başardı. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çıktığı 3 maçı da kazanan Yiğidolar, başarısıyla takdir topladı.
Diğer yandan Sivasspor, Dinamo Batumi ile 12 Ağustos Perşembe günü Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda rövanş maçında karşılaşacak.
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