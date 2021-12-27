Kayserispor Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Süper Lig'in 19. haftasının kapanış gününde Kayserispor evinde Sivasspor'u konuk edecek. Zorlu maç öncesi ev sahibi ekip 21 puanla 15. sırada bulunurken konuk takım ise 26 puanla 12. sırada yer alıyor. Peki, Kayserispor-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler ve daha fazlası...
Süper Lig'de ilk devre kapanıyor... 19. hafta mücadelesinde Kayserispor sahasında Sivasspor'u ağırlayacak. İşte zorlu karşılaşmayla ilgili tüm merak edilenler...
⏰KAYSERİSPOR-SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?📺
Kayserispor'un sahasında Sivasspor'u konuk edeceği maç bu akşam saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
📝KAYSERİSPOR-SİVASSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Kayserispor: Lung; Bulut, Hosseini, Kolovetsios, Carole; Emrah Başsan, Kemen, Campanharo, Mustafa Pektemek, Thiam; Gavranovic
Sivasspor: Vural; Oğuz, Goutas, Camara, Erdal; Kesgin, Cofie, Fajr; Henrique, Yatabare, Gradel
📈MAÇLA İLGİLİ DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER📈
🔹Sivasspor son 5 maçta yenilmedi.
🔹Kayserispor evinde oynadığı son 6 maçta hiç mağlubiyet almadı.
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