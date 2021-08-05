06 Ağustos 2021, Cuma

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Dinamo Batumi 1-2 Sivasspor (MAÇ SONUCU - ÖZET) | UEFA Konferans Ligi

Sivasspor son anlarda kazandı!
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Güncelleme Tarihi: 05.08.2021 Giriş Tarihi: 05.08.2021

UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu maçında temsilcilerimizden Demir Grup Sivasspor, deplasmanda Dinamo Batumi'yi 2-1 mağlup etti. | Son dakika spor haberleri

Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3'üncü Eleme Turu'nda, Dinamo Batumi'yi, Kayode'nin 90+5'inci dakika attığı golle 2-1 mağlup etti.

Batumi Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Sivasspor'a galibiyeti getiren golleri 75'nci dakikada Leke James ve 90+5'nci dakikalarda Kayode kaydetti. Ev sahibi ekibin maçtaki tek golü ise 54'üncü dakikada Mamuchashvili'den geldi.

Sivasspor, rövanş karşılaşmasında 12 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda rakibini konuk edecek.

Öte yandan karşılaşma öncesi Türkiye'de devam eden orman yangınlarında hayatını kaybeden vatandaşlar için her iki takım sporcuları, 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu.

İki takım arasındaki rövanş maçı 12 Ağustos Perşembe günü Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak.

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