05 Ağustos 2021, Perşembe

SİVASSPOR

Yiğido Avrupa sahnesinde! Sivasspor-Dinamo Batumi'yi ağırlayacak

Yiğido Avrupa sahnesinde!
SİVASSPOR
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Giriş Tarihi: 05.08.2021

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Sivasspor Dinamo Batumi'yi ağırlayacak. Dev mücadele saat 19.00'da başlayacak. Yiğidolar'da sakatlıkları devam eden Appindangoye, Camara, Erdoğan Yeşilyurt, Ahmet Oğuz, Cofie ve izinli olan Furkan Sağman, Henrique, Gradel kadroya dahil edilmedi.

UEFA'nın bu sezon ilk kez düzenlediği Avrupa Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden Sivasspor, 3. eleme turu ilk maçında bugün Gürcistan'dan Dinamo Batum'a konuk olacak. Batum Stadı'nda TSİ 19.00'da başlayacak mücadeleyi Bosna Hersek'ten İrfan Peljto yönetecek. Karşılaşma TRT Spor'dan yayımlanacak. Avrupa'daki gururumuz Yiğidolar, 2. eleme turunda Moldova temsilcisi Petrocub'u deplasmanda ve sahasında 1-0'lık skorlarla mağlup ederek 3. tura yükseldi. Kırmızı-beyazlılar, rakibini elemesi durumunda Bulgaristan'dan L.PLovdiv ile Danimarka'dan Kopenhag eşleşmesinin galibiyle play-off turunda karşılaşacak. Temsilcimizde sakatlıkları devam eden Appindangoye, Camara, Erdoğan Yeşilyurt, Ahmet Oğuz, Cofie ve izinli olan Furkan Sağman, Henrique, Gradel kadroya dahil edilmedi.

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