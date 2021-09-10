Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'dan milli takım sözleri! "Teklif gelirse seve seve kabul ederim"
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), teknik direktör Şenol Güneş'le karşılıklı anlaşılarak yolların ayırdığını duyurdu. Bu koltuk için adı geçen adaylar arasında yer alan Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay açıklamalarda bulundu. Çalımbay, "Şu an net bir şey yok, sadece ismim geçiyor. Teklif gelirse milli takıma yok denmez, seve seve kabul ederim." şeklinde konuştu.
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, adının A Milli Takım teknik direktörlüğü için anılmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Çalımbay, "Şu an net bir şey yok, sadece ismim geçiyor. Teklif gelirse milli takıma yok denmez, seve seve kabul ederim" dedi.
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, adının milli takımla geçmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, kendisine gelen herhangi bir teklifin olmadığını belirterek, "Net bir şey yok, sadece ismim geçiyor. Milli takım teknik direktörlüğü için ismimin geçmesi benim adıma gurur verici ama şu an görüşme, arama gibi şeyler yok. Teklif gelirse milli takıma yok denmez. Hiç düşünmeden giderim, sorun yok benim için. Eğer teklif gelirse Sivasspor ile ilgili olan sözleşmem kolay, onu çözeriz. Bir problem olacağını zannetmiyorum. Eğer teklif gelirse, seve seve kabul ederim" diye konuştu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası