Dinamo Batum Sivasspor maçının ardından Rıza Çalımbay: Oyuncu değişikliklerinin ardından...
UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Sivasspor deplasmanda Dinamo Batum'u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından Çalımbay, "İstediğimiz oyunu özellikle ilk yarı oynayamadık. Beklentimizin altında bir oyun oynadık, panik yaptık. Rakibin kendi taraftarı önünde, dolu tribüne oynaması... Destek aldılar. Baskı kurdular ama biz yine güzel pozisyonlar yakalamaya çalıştık ama son paslara dikkat edemedik."
UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Gürcistan temsilcisi Dinamo Batum'u deplasmanda 2-1 mağlup eden Demir Grup Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, ikinci yarıda yaptıkları oyuncu değişiklikleri ve uyguladıkları taktiğin galibiyeti getirdiğini söyledi.
Çalımbay, maçın ardından yaptığı açıklamada, ülke olarak zor bir süreçten geçildiğini, salgının yanı sıra çıkan yangınlarla sıkıntının had safhaya ulaştığını ve yaşananlara üzüldüklerini belirtti.
Yangınların son bulmasının en büyük temennileri olduğunu vurgulayan Rıza Çalımbay, "İnşallah iyi bir şekilde atlatırız. Herkese geçmiş olsun. Herkes duyarlı şekilde hareket ediyor. Bu da çok güzel bir şey. Aynı şekilde devam etmeli ve yangınlardan kurtulmamız gerekiyor. Allah hepimize sabır versin." diye konuştu.
Dinamo Batum deplasmanında zorlandıklarını kaydeden deneyimli teknik adam, "İstediğimiz oyunu özellikle ilk yarı oynayamadık. Beklentimizin altında bir oyun oynadık, panik yaptık. Rakibin kendi taraftarı önünde, dolu tribüne oynaması... Destek aldılar. Baskı kurdular ama biz yine güzel pozisyonlar yakalamaya çalıştık ama son paslara dikkat edemedik." ifadelerini kullandı.
İkinci yarının çok farklı olduğunun altını çizen Çalımbay, şöyle devam etti:
"İkinci yarı hem yaptığımız değişiklikler hem de oyun taktiğimiz işe yaradı. Pas yapmaya başladık. Gerçek futbolumuzu oynamaya başladık. Sonlara doğru güzel iki gol attık ve galibiyet ile dönüyoruz. Bu takım ters bir takım ve deplasmanda daha iyi oynayan bir takım. O nedenle kendi sahamızda oynayacağımız maç, bu karşılaşmadan daha zor olacak. Bunun farkındayız ve ona göre hareket edeceğiz."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası