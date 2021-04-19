19 Nisan 2021, Pazartesi
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Sivasspor'da Beşiktaş maçı öncesi Tyler Boyd şoku!
Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek Sivasspor'da yıldız isim Tyler Boyd sakatlığı sebebiyle bu mücadelede görev alamayacak.
Süper Lig'de lider Beşiktaş ile karşılaşacak Sivasspor'da Tyler Boyd'dan kötü haber geldi.
Sivasspor'un sezon başında Beşiktaş'tan kiraladığı Tyler Boyd, sakatlığı nedeniyle Beşiktaş maçında forma giyemeyecek.
Boyd bu sezon 11 maçta 5 gol kaydetti.
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