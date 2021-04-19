19 Nisan 2021, Pazartesi

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Sivasspor'da Beşiktaş maçı öncesi Tyler Boyd şoku!

Sivasspor'da Boyd şoku!
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Giriş Tarihi: 19.04.2021

'in 36. haftasında ile karşı karşıya gelecek 'da yıldız isim sakatlığı sebebiyle bu mücadelede görev alamayacak.

'de lider ile karşılaşacak 'da 'dan kötü haber geldi.

Sivasspor'un sezon başında Beşiktaş'tan kiraladığı Tyler Boyd, sakatlığı nedeniyle Beşiktaş maçında forma giyemeyecek.

Boyd bu sezon 11 maçta 5 gol kaydetti.

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