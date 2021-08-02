02 Ağustos 2021, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
Konu ile ilgili kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda Dinamo Batumi ile Demir Grup Sivasspor'umuz arasında 05 Ağustos Perşembe günü Gürcistan'da oynanacak mücadeleye çok sayıda taraftarımız gelmek için talepte bulunmaktadır.
UEFA İcra Komitesi, günümüzün pandemi şartları çerçevesinde konuk takım taraftarlarının UEFA kulüp maçlarına katılmasına izin vermemektedir. Elimizde olmayan sebeplerden dolayı taraftarlarımızın bu maçta yer alamayacağını ve buna istinaden; taraftarlarımızın herhangi bir organizasyon içerisine girmemesini önemle rica ederiz.
Gürcistan deplasmanına gelemeyecek tüm taraftarımızı 12 Ağustos'ta sahamızda oynayacağımız rövanş maçına bekler, coşkuyla takımımızı desteklemesini dileriz."
Son dakika spor haberi: Sivasspor taraftarı Dinamo Batumi deplasmanında yok!
Dinamo Batumi - DG Sivasspor maçı öncesi Sivasspor taraftarlarına kötü haber geldi. UEFA tarafından alınan karara göre, Sivasspor taraftarı Gürcistan deplasmanında yer alamayacak. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
UEFA tarafından alınan karar doğrultusunda Sivassporlu taraftarlar, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Gürcistan temsilcisi Dinamo Batumi ile deplasmanda oynanacak maça alınmayacak.
Konu ile ilgili kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda Dinamo Batumi ile Demir Grup Sivasspor'umuz arasında 05 Ağustos Perşembe günü Gürcistan'da oynanacak mücadeleye çok sayıda taraftarımız gelmek için talepte bulunmaktadır.
UEFA İcra Komitesi, günümüzün pandemi şartları çerçevesinde konuk takım taraftarlarının UEFA kulüp maçlarına katılmasına izin vermemektedir. Elimizde olmayan sebeplerden dolayı taraftarlarımızın bu maçta yer alamayacağını ve buna istinaden; taraftarlarımızın herhangi bir organizasyon içerisine girmemesini önemle rica ederiz.
Gürcistan deplasmanına gelemeyecek tüm taraftarımızı 12 Ağustos'ta sahamızda oynayacağımız rövanş maçına bekler, coşkuyla takımımızı desteklemesini dileriz."
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SİVASSPOR HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası