Süper Lig'in 26. haftasında Fatih Karagümrük ile Sivasspor karşı karşıya geldi. Zorlu mücadelede gülen taraf 1-0'lık skorla ev sahibi Karagümrük oldu. İstanbul ekibine galibiyeti getiren golü, penaltıdan Fabio Borini kaydetti.

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 26. hafta mücadelesinde Fatih Karagümrük ile Sivasspor kozlarını paylaştı.

Ev sahibi takım maça, Viviano, Salih, Luckassen, Burak, Caner, Biglia, Bistrovic, Borini, Jimmy, Emre Mor ve Ahmed Musa 11'iyle başladı.

Konuk ekip ise, Muammer, Erdoğan, Goutas, Caner, Uğur, Cofie, Felix, Fajr, Pedro, Gradel ve Kayode 11'iyle sahada yer aldı.

Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı.

İkinci yarıda karşılıklı atakların yaşandığı mücadelede Karagümrük, 68. dakikada Fabio Borini'nin penaltıdan kaydettiği golle 1-0 öne geçti.

Maçta başka gol olmadı ve Karagümrük, sahasında Sivasspor'u 1-0 ile geçti.

Bu sonuçla Karagümrük 36 puanla 10. sıraya yükselirken, Sivasspor 34 puanla 12. sırada kaldı.