Dinamo Batum- Sivasspor maçının hakemi belli oldu! | UEFA Konferans Ligi
UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turunda temsilcimiz Sivasspor, Gürcistan temsilcisi Dinamo Batum ile karşılaşacak. Mücadeleyi Bosna Hersekli hakem, İrfan Peljto yönetecek.
Demir Grup Sivasspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda 5 Ağustos Perşembe günü Gürcistan temsilcisi Dinamo Batum'a konuk olacağı ilk maçı, Bosna Hersek Futbol Federasyonundan Irfan Peljto yönetecek
Sivasspor Kulübünden yapılan açıklamaya göre, karşılaşmada Peljto'nun yardımcılıklarını Senad Ibrisimbegovic ve Davor Beljo üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Milos Gigovic olacak.
Batumi Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 19.00'da başlayacak. Rövanş maçı ise 12 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda yapılacak.
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