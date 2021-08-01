01 Ağustos 2021, Pazar

SİVASSPOR

Dinamo Batum- Sivasspor maçının hakemi belli oldu! | UEFA Konferans Ligi

Sivasspor'un Dinamo Bartum maçının hakemi belli oldu!
SİVASSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 01.08.2021

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turunda temsilcimiz Sivasspor, Gürcistan temsilcisi Dinamo Batum ile karşılaşacak. Mücadeleyi Bosna Hersekli hakem, İrfan Peljto yönetecek.

Demir Grup Sivasspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda 5 Ağustos Perşembe günü Gürcistan temsilcisi Dinamo Batum'a konuk olacağı ilk maçı, Bosna Hersek Futbol Federasyonundan Irfan Peljto yönetecek

Sivasspor Kulübünden yapılan açıklamaya göre, karşılaşmada Peljto'nun yardımcılıklarını Senad Ibrisimbegovic ve Davor Beljo üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Milos Gigovic olacak.

Batumi Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 19.00'da başlayacak. Rövanş maçı ise 12 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda yapılacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

SİVASSPOR HABERLERİ
Mecnun Otyakmaz: Kazanarak tur atlamak çok iyi Mecnun Otyakmaz: Kazanarak tur atlamak çok iyi
Sivasspor galibiyetle turladı! Sivasspor galibiyetle turladı!
Çalımbay'dan tur yorumu: Taraftarımıza hediye olsun Çalımbay'dan tur yorumu: Taraftarımıza hediye olsun
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör