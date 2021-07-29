29 Temmuz 2021, Perşembe

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Sivasspor UEFA Konferans Ligi'nde Dinama Batum ile eşleşti

Sivasspor'un Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu
SİVASSPOR
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Giriş Tarihi: 29.07.2021

Sivasspor'un UEFA Konferans Ligi 3. eleme turundaki rakibi belli oldu. Yiğidolar, 2. ön eleme turunda her iki maçta Moldova ekibi Petrocub karşısında sahadan 1-0'lık skorlarla galip ayrılarak Gürcistan takımı Dinamo Batum'un rakibi oldu.

UEFA Konferans Ligi'nde 2. ön eleme turunda mücadele eden Demir Grup Sivasspor, 1-0'ın rövanşında Moldova ekiplerinden Petrocub'u sahasında konuk etti.

Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadele Sivasspor'un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Bu skorla Sivasspor bir üst tura yükseldi.

Temsilcimizin rakibi ise Bate Borisov'a ilk maçta sahasında 1-0 yenilmesine rağmen deplasmanda 3-1 galip gelen Gürcistan ekibi Dinamo Batum oldu.

Temsilcimiz ilk karşılaşmasını 5 Ağustos'ta deplasmanda, rövanş karşılaşmasını ise 12 Ağustos'ta Sivas'ta oynayacak.

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