29 Temmuz 2021, Perşembe
BİZE ULAŞIN
Sivasspor UEFA Konferans Ligi'nde Dinama Batum ile eşleşti
Sivasspor'un UEFA Konferans Ligi 3. eleme turundaki rakibi belli oldu. Yiğidolar, 2. ön eleme turunda her iki maçta Moldova ekibi Petrocub karşısında sahadan 1-0'lık skorlarla galip ayrılarak Gürcistan takımı Dinamo Batum'un rakibi oldu.
UEFA Konferans Ligi'nde 2. ön eleme turunda mücadele eden Demir Grup Sivasspor, 1-0'ın rövanşında Moldova ekiplerinden Petrocub'u sahasında konuk etti.
Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadele Sivasspor'un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
Bu skorla Sivasspor bir üst tura yükseldi.
Temsilcimizin rakibi ise Bate Borisov'a ilk maçta sahasında 1-0 yenilmesine rağmen deplasmanda 3-1 galip gelen Gürcistan ekibi Dinamo Batum oldu.
Temsilcimiz ilk karşılaşmasını 5 Ağustos'ta deplasmanda, rövanş karşılaşmasını ise 12 Ağustos'ta Sivas'ta oynayacak.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
SİVASSPOR HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası