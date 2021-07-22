22 Temmuz 2021, Perşembe
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Son dakika spor haberi: Sivasspor Petrocub maçının hazırlıklarını tamamladı
Son dakika spor haberleri: UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Petrocub ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, Moldova'da yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlı ekip akşam saatlerinde maçın oynanacağı Zimbru Stadyumu'nda son antrenmanını yaptı.
Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü.
Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti.
Futbolcular son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.
Petrocub ile Demir Grup Sivasspor, yarın saat 20.00'de karşılaşacak. Mücadelede hakem Jeremie Pignard görev yapacak.
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