24 Mayıs 2021, Pazartesi
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Süper Lig'e bu sezon damgasını vuran ve yeni sezonda Avrupa'ya gitmeyi garantileyen Sivasspor, transfer çalışmalarını hızla sürdürüyor. Alınan bilgiye göre Teknik Direktör Rıza Çalımbay, İstanbulspor'da forma giyen stoper Patrick Etoga'yı gözüne kestirerek, Kamerunlu futbolcu ile temasa geçti. Çalımbay'ın bizzat istediği futbolcu, kariyerinde 162 maça çıktı ve 14 gol attı. 4 kez kırmızı kartla cezalandırılan Etoga, 28 kez de sarı kart gördü.
Transferle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.
Rıza Çalımbay bizzat izledi
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, geçtiğimiz günlerde TFF 1. Lig Play-off Yarı Finali'nde İstanbulspor ile Altay arasında oynanan karşılaşmayı statta izledi. Tecrübeli çalıştırıcı, İstanbulspor'da forma giyen stoper Patrick Etoga'yı bizzat izleme fırsatı bulmuştu.
Sivasspor'da Rıza Çalımbay Patrick Etoga Atchom'u istiyor!
Son dakika spor haberleri: Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları devam ediyor. Teknik direktör Rıza Çalımbay, TFF 1. Lig takımlarından İstanbulspor'da forma giyen Patrick Etoga Atchom'u bizzat izleyerek yönetime kadroya katılması talimatı verdi.
DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, İstanbulspor'da forma giyen 28 yaşındaki defans Patrick Etoga Atchom'u kadrosuna katmak istiyor.
Süper Lig'e bu sezon damgasını vuran ve yeni sezonda Avrupa'ya gitmeyi garantileyen Sivasspor, transfer çalışmalarını hızla sürdürüyor. Alınan bilgiye göre Teknik Direktör Rıza Çalımbay, İstanbulspor'da forma giyen stoper Patrick Etoga'yı gözüne kestirerek, Kamerunlu futbolcu ile temasa geçti. Çalımbay'ın bizzat istediği futbolcu, kariyerinde 162 maça çıktı ve 14 gol attı. 4 kez kırmızı kartla cezalandırılan Etoga, 28 kez de sarı kart gördü.
Transferle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.
Rıza Çalımbay bizzat izledi
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, geçtiğimiz günlerde TFF 1. Lig Play-off Yarı Finali'nde İstanbulspor ile Altay arasında oynanan karşılaşmayı statta izledi. Tecrübeli çalıştırıcı, İstanbulspor'da forma giyen stoper Patrick Etoga'yı bizzat izleme fırsatı bulmuştu.
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