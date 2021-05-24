24 Mayıs 2021, Pazartesi

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Sivasspor'da Rıza Çalımbay Patrick Etoga Atchom'u istiyor!

Çalımbay'ın gözdesi Atchom!
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Giriş Tarihi: 24.05.2021

Son dakika spor haberleri: ekiplerinden 'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları devam ediyor. Teknik direktör , TFF 1. Lig takımlarından 'da forma giyen Atchom'u bizzat izleyerek yönetime kadroya katılması talimatı verdi.

Teknik Direktörü , 'da forma giyen 28 yaşındaki defans Atchom'u kadrosuna katmak istiyor.

'e bu sezon damgasını vuran ve yeni sezonda Avrupa'ya gitmeyi garantileyen , transfer çalışmalarını hızla sürdürüyor. Alınan bilgiye göre Teknik Direktör Rıza Çalımbay, İstanbulspor'da forma giyen stoper Patrick Etoga'yı gözüne kestirerek, Kamerunlu futbolcu ile temasa geçti. Çalımbay'ın bizzat istediği futbolcu, kariyerinde 162 maça çıktı ve 14 gol attı. 4 kez kırmızı kartla cezalandırılan Etoga, 28 kez de sarı kart gördü.

Transferle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.





Rıza Çalımbay bizzat izledi

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, geçtiğimiz günlerde TFF 1. Lig Play-off Yarı Finali'nde İstanbulspor ile Altay arasında oynanan karşılaşmayı statta izledi. Tecrübeli çalıştırıcı, İstanbulspor'da forma giyen stoper Patrick Etoga'yı bizzat izleme fırsatı bulmuştu.
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