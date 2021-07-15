15 Temmuz 2021, Perşembe

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Son dakika spor haberi: Sivasspor'un Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme turundaki rakibi Petrocub oldu!

Sivasspor'un Konferans Ligi Ön Eleme'sindeki rakibi belli oldu!
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Güncelleme Tarihi: 15.07.2021 Giriş Tarihi: 15.07.2021

Sivasspor'un Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme turundaki rakibi Moldova takımı Petrocub oldu. Kırmızı-beyazlı ekip ilk maçını 22 Temmuz'da deplasmanda, rövanşı ise 29 Temmuz'da Sivas'ta oynayacak.

UEFA'nın bu sezon ilk kez düzenlediği Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele edecek Demir Grup Sivasspor, 2. eleme turunda Moldova'nın Petrocub takımıyla maça çıkacak.

Türk temsilcisinin rakibini belirleyen turnuvanın 1. eleme turu rövanş karşılaşmasında, Moldova ekibi Petrocub, Kuzey Makedonya'nın Sileks takımını başkent Kişinev'deki Zimbru Stadı'nda ağırladı.

İlk yarısı golsüz geçen karşılaşmada Petrocub, 90+5. dakikada Mihail Platica'nın attığı golle rakibini 1-0 mağlup ederek ikinci turda Demir Grup Sivasspor'un rakibi oldu.

Petrocub ile Sileks takımı arasındaki ilk karşılaşma, 1-1 eşitlikle sonuçlanmıştı.

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