Son dakika spor haberi: Sivasspor'da sözleşmesi sona eren Samassa ile yollar ayrıldı!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'da, sözleşmesi sona eren kaleci Samassa ile yolların ayrıldığı duyuruldu. Kırmızı beyazlı kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Samassa’ya bugüne kadar kulübümüze yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol hayatında başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Sivasspor'da kaleci Samassa ile yollar ayrıldı. Deneyimli kaleci 2019 yılından bu yana kırmızı beyazlı takımın formasını terletiyordu.

İşte Sivasspor'dan yapılan açıklama

"Teşekkürler Mamadou Samassa. 15 Haziran 2019 tarihinde renklerimize bağladığımız Mamadou Samassa'nın sözleşmesi sona erdi. Samassa'ya bugüne kadar kulübümüze yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol hayatında başarılar dileriz."

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