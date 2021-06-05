05 Haziran 2021, Cumartesi

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Son dakika spor haberleri: Sivasspor Rıza Çalımbay’la 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı

Sivasspor Çalımbay'ın sözleşmesini uzattı
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Giriş Tarihi: 05.06.2021

Son dakika spor haberleri: Yeni sezonda ’ya gitmeyi garantileyen ve güçlü bir kadro kurmak isteyen , teknik direktör ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

4 Eylül Stadyumu'nda gerçekleşen imza törenine Sivas Valisi Salih Ayhan, Kulüp Başkanı , 2. Başkan ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

İmza töreninde açıklamalarda bulunan Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz, "Kulübümüzü önemli başarılara taşıyan Rıza hocamızla 1 yıllık daha sözleşme imzalıyoruz. Geçtiğimiz sezon yapılan imza töreninde kaç yıllık sözleşme olduğu sorulduğunda; 'Biz, 1'er yıl devam ediyoruz ama uzun yıllar devam etmeyi arzu ediyoruz' demiştik. Yine 1 yıllık ama uzun vadeli olacağını düşündüğümüz kontratımıza imza atıyoruz. İmza töreninden sonra yoğun bir transfer çalışmasına başlayıp ihtiyaç olan yerlere transferlerimizi gerçekleştireceğiz. Her ne kadar imzaları atmasak da hocam ve ekibimiz 1 haftadır 'daki ofisimizde transfer çalışmalarına devam ediyordu. İnşallah ortaya çıkacak liste ile biz de elimizden gelen fedakarlığı yaparak arzu ettiğimiz başarılara taşlayacak, ülkemizi ve şehrimizi en iyi şekilde temsil edecek transferlerimizi gerçekleştireceğiz. Hocama teşekkür ediyorum. Transfer görüşmelerinde elinden gelen fedakarlığı yaptı. Artık çalışma ve transfer zamanı. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etme zamanı. Tekrar hayırlı olsun" diye konuştu.

RIZA ÇALIMBAY: "HEP İSTİKRARDAN YANAYIM"

Teknik Direktörü ise Sivas'ın kendisinde ayrı bir yeri olduğunu belirterek, "Kendi memleketim burası ve bundan dolayı çok mutluyum. Bundan önce 2.5-3 sene burada yine çalışmıştım. Sıkıntılar gördük ama hiçbir zaman pes etmedik. Çok güzel yıllarımız ve çok güzel maçlarımız geçti ve güzel bir şekilde ligi bitirdik. Benim için Sivas çok önemlidir çünkü doğduğum, büyüdüğüm bir yer. Stadyumda çok anılarım var, toprak sahadayken dahi. Burada büyüdüm ve futbolu burada çok sevdim. Daha sonra İstanbul'a gittim ve ardından maceram başladı. Ben hep istikrardan yanayım. Futbolculuk ve antrenörlük hayatımda istikrarlı bir şekilde gitmek için her şeyi yaptım. Burada çok sorumluluk taşıyorum. Her şeyim burada. Bunun için benim burada çok başarılı olmam gerekiyor. Ben buradan ayrılana kadar her sezondan alnımızın akıyla çıkmamız gerekiyordu. Zaman zaman sıkıntılar yaşıyoruz, zaman zaman da çok güzel günler yaşıyoruz ama futbolun içinde bunlar olan şeyler. Hiçbir zaman pes etmiyoruz" dedi.

"AVRUPA KUPALARINDA NE GEREKİYORSA BU SENE YAPACAĞIZ"

Deneyimli çalıştırıcı son olarak da bu sene çok daha iyi işler yapacağını söyledi. Çalımbay, "Biz geçen sezon çok iyi gidiyorduk. Pandemi süreci olana kadar. Çocukların maça gelmesi, taraftarın coşkusuyla beraber mükemmel bir hava yakalamıştık. Kendi sahamızda hiç mağlubiyetimiz yoktu. Ne zaman pandemi olayı başlayınca o zaman seyirciden uzak kaldık. Ama yine de ligi bırakmadık. Bu sezonda pandemiden etkilenen takımların başında geliyoruz ama hiçbir zaman kopmadık. Hakikaten çok kötü günlerimiz oldu. Sıkıntı yaşadığımızda bize eleştiri de gelebilir bu normal ama biz yine çalışıyorduk. Daha sonra ligin 2. yarısı başladığında oyuncularımızla konuştuk. Hep beraber birlik ve beraberlik içerisinde çalışarak çok güzel günler yaşattık. 19 maç namağlup şekilde ligi bitirdik. Bu kolay bir şey değil. Ligin sonlarına doğru böyle bir şeyi yakalamak çok zordur. Biz onu da yakaladık. kupalarına da gittik. Çok zorlu maçlarımızı çok iyi şekilde kazandık. Kulübümüzü de iyi bir yere getirdik. Futbolcu arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bugün de yönetimimizle konuştuk, anlaştık. Hem bana, hem teknik ekibime, hem sporcu arkadaşlarıma hem de camiamıza hayırlı olsun. Ben burada olduğum sürece elimden gelen gayreti göstereceğim. Sivas'ın yeri bende çok başka ve sorumluluğum çok büyük. En iyisini yapmak için ne gerekiyorsa yapıyorum. Önümüzdeki Avrupa kupaları çok önemli. Benim bu sene gerçekten çok üzüldüğüm şey, Avrupa kupalarında o gruptan çıkamamak oldu. Biz o gruptan kesinlikle çıkardık. Rahatça çıkardık hem de. Baktığınız zaman Villarreal'e 3 gol atan yok gibi. Daha da iyi bitirebilirdik Avrupa maçlarını ama pandemi ve benim gelemediğim 1-2 tane maç oldu. Bunu telafi etmek için Avrupa kupalarında ne gerekiyorsa bu sene yapacağız" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından resmi sözleşme imzalandı.

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