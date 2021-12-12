Sivasspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Sivasspor-Galatasaray maçı hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler

UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasını namağlup lider bitiren Galatasaray, son 16 turuna katılmayı garantiledi. Süper Lig'de son 4 maçta 3 puan alamayan sarı-kırmızılı takım, Sivasspor karşısında galibiyetle ayrılıp kötü gidişata son vermek istiyor. Sivasspor ise 2 maçlık galibiyet serisini devam ettirme peşinde... Peki; Sivasspor Gaatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Sivasspor-Galatasaray maçı hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler nasıl olacak? İşte tüm bilgiler...

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak. Sarı-kırmızılı takım UEFA Avrupa Ligi'nde grupları namağlup tamamlarken, ligde ise beklentileri karşılayamadı. İşte Sivasspor Galatasaray maçına dair tüm bilgiler...

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SİVASSPOR - GALATASARAY MUHTEMEL 11'LER

Sivasspor: Ali, Ziya, Goutas, Camara, Caner, Cofie, Kerem, Fajr, Gradel, Yatabare, Henrique.

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Kerem, Morutan, Diagne.

📺SİVASSPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sivasspor - Galatasaray maçı 13 Aralık Pazartesi günü saat 18.00'de başlayacak ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak. Kritik mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetecek. Maç önü ve sonu tüm detaylar aspor.com.tr'de yer alacak.

MARCAO VE CICALDAU KAFİLEDE YER ALDI

Galatasaray'da corona virüsü testi negatife dönen ve tedavisine devam edilen Marcao, Sivas kafilesinde yer aldı.

Galatasaray'ın Sivasspor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Mostafa Mohamed, İsmail Çipe, Oğulcan Çağlayan, Ömer Bayram, Olimpiu Morutan, Berkan Kutlu, Victor Nelsson, Christian Luyindama, Alexandru Cicaldau, Aytaç Kara, Marcao Teixeira, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Halil Dervişoğlu, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne.

SİVAS'TA COŞKULU KARŞILAMA

Galatasaray kafilesi Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maç için Sivas'a giderken, sarı-kırmızılı taraftarlar takımı havalimanında coşkulu bir şekilde karşıladı.

👉SİVASSPOR EN ÇOK ASLAN'A YENİLİYOR!

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray ile karşılaşacak olan Sivasspor, lig tarihinde en çok Galatasaray'a mağlup oldu. Rakibi ile yaptığı 30 maçta, 19 mağlubiyet alan Yiğidolar, bu istatistikle kötü bir grafik çizdi.5 kez Sivasspor rakibini yenerken, 6 maç da berabere sonuçlandı.

Yiğidolar'ın aynı zamanda en fazla gol yediği iki takımdan biri 66 golle Galatasaray olurken, diğeri de aynı gol sayısıyla Fenerbahçe oldu.

👉GALATASARAY 4 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Galatasaray, Süper Lig'de son olarak Gaziantep FK'yı yendi. Sarı kırmızılı takım, daha sonra oynadığı karşılaşmalarda Fenerbahçe'ye mağlup olurken, Fatih Karagümrük, Yeni Malatyaspor ve Altay ile de berabere kaldı.

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