04 Haziran 2021, Cuma

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Son dakika spor haberleri: Sivasspor Rıza Çalımbay'ın sözleşmesini uzattı

Sivasspor Rıza Çalımbay'ın sözleşmesini uzattı
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Giriş Tarihi: 04.06.2021

Son dakika spor haberleri: ekiplerinden , teknik direktör ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

'de geçtiğimiz sezonu 5. sırada tamamlayarak başarılı bir grafik çizen , teknik direktör ile yola devam etme kararı aldı. Yiğido, tecrübeli çalıştırıcıyla önümüzdeki sezon için sözleşme imzaladı.

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