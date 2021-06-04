Son dakika spor haberleri: Sivasspor Rıza Çalımbay'ın sözleşmesini uzattı

Son dakika spor haberleri: Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, teknik direktör Rıza Çalımbay ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu 5. sırada tamamlayarak başarılı bir grafik çizen Sivasspor, teknik direktör Rıza Çalımbay ile yola devam etme kararı aldı. Yiğido, tecrübeli çalıştırıcıyla önümüzdeki sezon için sözleşme imzaladı.

DİĞER

SİVASSPOR HABERLERİ