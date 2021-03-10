10 Mart 2021, Çarşamba

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Rıza Çalımbay: Galatasaray maçında Gradel'e gösterilen kırmızı kart çok ağırdı

Çalımbay'dan Gradel çıkışı! Galatasaray maçında...
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Giriş Tarihi: 10.03.2021

DG Teknik Direktörü 'dan 29. haftada oynanan maçında kırmızı kart gösterilen ile alakalı sert tepki gösterdi. Çalımbay, "Max Gradel'e verilen ceza çok ağır. Max şimdiye kadar oynadığı maçlarda kasıtlı faul yapmadı. Sadece dokunma ile sarı kartı gösterdi ve oyuncumuzu attı. Bize göre çok ağırdı" dedi.

DG 'da Teknik Direktör , hafta sonu oynayacakları maçına mutlak galibiyet için çıkacaklarını söyledi. Çalımbay, "Bizim için dönüm noktası gibi bir maç. Bu maçı mutlaka kazanmamız gerekiyor" dedi.

Sivasspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, resmi internet sitesine açıklamada bulundu.

İlk olarak ligde geçtiğimiz hafta ile oynadıkları ve 2-2 berabere kaldıkları maçı değerlendiren Çalımbay, güzel bir lig maçı oynadıklarını söyledi. İki takımın da galibiyet için mücadele ettiğini kaydeden Çalımbay, "Bizim de düşüncemiz oradan puan ya da puanlar alıp gelmekti. Hem ilk yarısı hem ikinci yarısı gerçekten güzel bir maç oldu. Gayet iyi oynadık. Deplasman takımı gibi kapanmadık. Sadece 5 dakika baskı yedik. Onun dışında gayet güzel şekilde oynamaya çalıştık, oynadık da. Takımımı tebrik ediyorum. Gerçekten güzel mücadele ettiler. Hak ettiğimiz puanı aldık. Şanssız penaltı olayı olmasaydı maçı 2-1 de bitirebilirdik. İyi bir maç oynayarak geldik" şeklinde konuştu.


"GRADEL'E VERiLEN KART ÇOK AĞIRDI"

Galatasaray karşısında hem hem de 'nin cezalı duruma düştüğünü hatırlatan Çalımbay, "Özellikle Max Gradel'e verilen ceza çok ağır. Max şimdiye kadar oynadığı maçlarda kasıtlı faul yapmadı. Sadece dokunma ile sarı kartı gösterdi ve oyuncumuzu attı. Bize göre çok ağırdı" dedi.


"LİGİ İYİ BİR YERDE BİTİRECEĞİZ"

'in 30. haftasında cumartesi günü sahalarında oynayacakları Fatih Karagümrük maçının çok önemli ve kritik olduğunun altını çizen Çalımbay, "Bizim için dönüm noktası gibi bir maç. Bu maçı mutlaka kazanmamız gerekiyor. Bütün arkadaşlarımız kapasitesinin üstüne çıkması gerekiyor. Herkesin çok büyük sorumluluk alması gerekiyor ve bu maçı iyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyor. Bu maçtan sonra oynayacağımız maçı da aynı şekilde çok önemli. Ondan sonra ki arada takımımızın dinlenmeye ihtiyacı var. Onu da iyi bir şekilde geçirirsek ligi de iyi bir yerde bitireceğimize inanıyorum" diye konuştu.
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