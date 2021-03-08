Sivasspor yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray'a konuk olan Sivasspor, deplasmanda 2-2 beraberlikle ayrıldı. Yiğido bu sonuçla birlikte yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı.
Sezonun ikinci yarısına dış sahada Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 mağlup olarak başlayan Sivas temsilcisinin, ardından çıktığı 6 maçta da bileği bükülmedi.
Ligin 23. haftasında iç sahada Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile golsüz berabere kalan Sivasspor, sonraki hafta deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-1 yendi.
Kırmızı-beyazlılar, 25. haftayı bay geçerken, 26. haftada konuk ettiği Hes Kablo Kayserispor'u 2-0 yenmeyi başardı.
Sivasspor, 27. haftata deplasmanda Çaykur Rizespor'la 0-0, 28. haftada evinde Atakaş Hatayspor'la 1-1 ve 29. haftada da deplasmanda Galatasaray'la 2-2 berabere kalarak yenilmezlik serisini 6 maça çıkarttı.
Oynadığı son 6 karşılaşmada 2 galibiyet ve 4 beraberlik elde edip, hanesine 10 puan yazdıran Sivas temsilcisi, bu karşılaşmalarda rakip fileleri 9 kez havalandırırken, kalesinde 4 gol gördü.
Ligin geride kalan bölümünde çıktığı 27 maçta 7 galibiyet, 13 beraberlik, 7 yenilgi yaşayan Sivasspor, 34 puana sahip.
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