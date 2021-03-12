Süper Lig'in 30. haftasında Fatih Karagümrük'ü sahasında konuk edecek DG Sivasspor'da tam 7 eksik bulunuyor.

Sivasspor, Süper Lig'in 30. haftasında yarın Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Bu maç öncesinde Sivasspor'da defans oyuncusu Aaron Appindangoye, Caner Osmanpaşa, orta saha oyuncusu Serhiy Rybalka, Claudemir ve kaleci Muammer Yıldırım sakatlığı nedeniyle, forvet oyuncuları Max Gradel ve Mustapha Yatabare ise kart cezaları sebebiyle forma giyemeyecek.

Öte yandan kırmızı-beyazlılar, bugün yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayarak kulüp tesislerinde kampa girecek.

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