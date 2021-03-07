07 Mart 2021, Pazar
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Tyler Boyd'dan Galatasaray-Sivasspor maçı sonrası flaş açıklamalar! "Beşiktaş için de önemliydi"
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Sivasspor deplasmanda Galatasaray ile 2-2 berabere kaldı ve yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı. Maçın ardından kırmızı-beyazlılarda Tyler Boyd açıklamalarda bulundu. Boyd, "Sivas'a puan kazandırdık. Beşiktaş için de çok önemliydi" dedi.
Ocak ayında Beşiktaş'tan Sivasspor'a kiralanan Tler Boyd, Galatasaray karşısında takımının ikinci golünü filelere yolladı. Sivasspor'un zorlu deplasmandan 1 puanla ayrılmasında büyük pay sahibi olan ABD'li yıldız, maç sonu flaş ifadeler kullandı.
Skorun Beşiktaş açısında da önemine değinen Boyd, "Sivas'a puan kazandırdık. Beşiktaş için de çok önemliydi" dedi. Zor bir maçtı. Rakibimiz çok zorlu, Saha şartları da zorlu. Sahadan ötürü daha çabuk yoruluyorsunuz, kaslarınız yoruluyor. Takım olarak çok iyiydik. Savaştık, mücadele ettik, 1 puan aldık" dedi.
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