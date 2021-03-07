07 Mart 2021, Pazar

SİVASSPOR

Tyler Boyd'dan Galatasaray-Sivasspor maçı sonrası flaş açıklamalar! "Beşiktaş için de önemliydi"

Boyd'dan flaş açıklamalar! Beşiktaş için de önemliydi
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Güncelleme Tarihi: 07.03.2021 Giriş Tarihi: 07.03.2021

'in 29. haftasında deplasmanda ile 2-2 berabere kaldı ve yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı. Maçın ardından kırmızı-beyazlılarda açıklamalarda bulundu. Boyd, "'a puan kazandırdık. için de çok önemliydi" dedi.

Ocak ayında 'tan 'a kiralanan Tler Boyd, karşısında takımının ikinci golünü filelere yolladı. Sivasspor'un zorlu deplasmandan 1 puanla ayrılmasında büyük pay sahibi olan ABD'li yıldız, maç sonu flaş ifadeler kullandı.

Skorun Beşiktaş açısında da önemine değinen Boyd, "Sivas'a puan kazandırdık. Beşiktaş için de çok önemliydi" dedi. Zor bir maçtı. Rakibimiz çok zorlu, Saha şartları da zorlu. Sahadan ötürü daha çabuk yoruluyorsunuz, kaslarınız yoruluyor. Takım olarak çok iyiydik. Savaştık, mücadele ettik, 1 puan aldık" dedi.

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