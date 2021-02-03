03 Şubat 2021, Çarşamba

SİVASSPOR

Sivasspor 0-0 Erzurumspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Sivas'ta kazanan çıkmadı!
SİVASSPOR
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Güncelleme Tarihi: 03.02.2021 Giriş Tarihi: 03.02.2021

'in 23. haftasında sahasında 'u konuk etti. Mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

'in 23. haftasında yapılan Demir Grup -Büyükşehir Belediye karşılaşması 0-0 sona erdi.

55. dakikada Fajr'ın sağ kanattan ortasında iyi yükselen Yatabare'nin kafa vuruşunda top kale direğinin yanından auta çıktı.

66. dakikada defanstan atılan uzun pasla sol kanattan ceza alanı giren Ricardo Gomes'in sert şutunda top kale direğinden oyun alanına döndü.

82. dakikada Ahmet Oğuz'un sağ kanattan ortasında ceza alanı içinde top Kone'nin önünde kaldı, araya giren Mehmet Murat Uçar meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

82. dakikada Fajr'ın sol kanattan kullandığı köşe atışında, iyi yükselen Kone kafayı vurdu, meşin yuvarlak kale direğinin üstüne çarparak auta gitti.

Karşılaşma 0-0 tamamlandı.

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