Rıza Çalımbay: Rakibimiz bizi oynatmadı
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Süper Lig'in 23. haftasında BB Erzurumspor ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından basın toplantısı düzenledi. Çalımbay, "Rakibimiz çok iyi şekilde kapattı bizi, oynatmadılar. Ama ikinci yarı hem oyuncu değişikliği olsun, hem de taktik değişikliği olsun çok iyi oynadık” dedi.
Süper Lig'in 23. haftasında Sivasspor, sahasında Erzurumspor ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Bundan önce oynadığımız iki tane deplasman maçımız vardı. Özellikle Alanya maçı bana göre iyi oynadığımız maçlardan bir tanesiydi. Hava şartlarına rağmen ilk maçı oynadık, arkasından ikinci maçı oynadık diğer gün. Orada şanssızlıklar yaşadık. 2 golümüz maalesef VAR'dan döndü. Orada gerçekten iyi mücadele etti takımımız, güzel pozisyonlar da yakaladı. Sonra buraya geldik ve fazla dinlenmeden bu maçı oynadık. Bugün 2 devreli bir maç oynadık. İlk yarı istediğimiz çoğu şeyi yapamadık. Rakibimiz çok iyi şekilde kapattı bizi, oynatmadılar. Ama ikinci yarı hem oyuncu değişikliği olsun, hem de taktik değişikliği olsun çok iyi oynadık, güzel pozisyonlara da girdik ama tabii ki istediğimizi yapamadık. Bunu skora yansıtamadık. Uzun süredir de her maç gol yiyorduk, galip gelsek de gol yiyorduk. Bugün de gol yemedik. Bu da güzel bir şey. Özellikle ikinci yarı hem ofansta hem de defansta güzel şeyler yaptık. Ben takımımdan memnunum. Tabii ki takımımızda yorgunluk ve bıkkınlık olabilir. Bu hemen hemen bütün takımlarda var. Önümüzdeki haftayı çok iyi şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Ankaragücü maçının ardından, kupa maçı oynayacağız. Daha sonra 10 günlük bir aramız var. Orada oyuncularımıza biraz izin vereceğiz. Biraz dinlenip tekrar maçlarımıza başlayacağız. Biz iyi olacağız, iyi bir şekilde de bu seneyi bitireceğiz" diye konuştu.
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