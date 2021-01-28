28 Ocak 2021, Perşembe

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Sivassporlu Marcelo Goiano sezonu kapattı!

Sivassporlu oyuncu sezonu kapattı!
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Giriş Tarihi: 28.01.2021

ekiplerinden , 'nun ameliyat edilmesine karar verildiğini ve en az 6 ay sahalardan uzak kalması beklendiğini açıkladı.

temsilcisi , ameliyat edilmesine karar verilen 'nun en az 6 ay sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Marcelo Goiano'nun, sol kalça ekleminde uzun süredir devam eden kronik sıkışma problemi nedeniyle ameliyat edilmesine karar verilmiştir. Oyuncumuzun rehabilitasyonunun en az 6 ay sürmesi planlanmaktadır."

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