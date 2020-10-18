Sivasspor'da Villareal maçı hazırlıkları

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Demir Grup Sivasspor, I Grubu'nda Villareal ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmana ısınma çalışmasıyla başlayan futbolcular, daha sonra top kapma, pas ve pres çalışması gerçekleştirdi.

Dayanıklılık çalışması da yapan kırmızı-beyazlı ekip, yaklaşık 1,5 saat süren idmanın son bölümünde ise yarı sahada çift kale maç oynadı ve şut çalışması yaptı.

Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz da antrenmanı takip etti.

Demir Grup Sivasspor, 19 Ekim Pazartesi günü yapacağı idmanla karşılaşmanın hazırlıklarına devam edecek.

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