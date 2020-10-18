18 Ekim 2020, Pazar

SİVASSPOR

Sivasspor'da Villareal maçı hazırlıkları

Sivasspor'da Villareal maçı hazırlıkları
SİVASSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 18.10.2020

'ndeki temsilcimiz Demir Grup , I Grubu'nda Villareal ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmana ısınma çalışmasıyla başlayan futbolcular, daha sonra top kapma, pas ve pres çalışması gerçekleştirdi.

Dayanıklılık çalışması da yapan kırmızı-beyazlı ekip, yaklaşık 1,5 saat süren idmanın son bölümünde ise yarı sahada çift kale maç oynadı ve şut çalışması yaptı.

Kulüp Başkanı da antrenmanı takip etti.

Demir Grup , 19 Ekim Pazartesi günü yapacağı idmanla karşılaşmanın hazırlıklarına devam edecek.

Sivasspor'dan TFF ve UEFA'ya başvuru haberin devamı



YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SİVASSPOR HABERLERİ
Sivasspor deplasmanda güldü Sivasspor deplasmanda güldü
Sivasspor'dan TFF ve UEFA'ya başvuru Sivasspor'dan TFF ve UEFA'ya başvuru
Kupanın sahibi Sivasspor! Kupanın sahibi Sivasspor!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör