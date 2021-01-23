Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'dan transfer açıklaması! 2 oyuncu...
DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Çalımbay, transfer çalışmalarını sürdürdüklerini ve bu kapsamda 2 oyuncu alacaklarını ifade etti. İşte detaylar...
DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, transfer çalışmalarına devam ettiklerini söyledi. Çalımbay, "2 tane oyuncu alacağız. 10 numara ve kanat oyuncusu. Bunların ikisinin de çok iyi oyuncu ve takıma çok büyük katkılarının olması gerekiyor" dedi.
Sivasspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, kulübün resmi internet sitesine açıklamalarda bulundu.
Çalımbay, ligde geçtiğimiz hafta sahalarında oynadıkları ve 1-1 berabere kaldıkları Fenerbahçe maçında galibiyeti hak eden tarafın Sivasspor olduğunu söyledi. Son paslarda hata yaptıkları için galibiyeti kaçırdıklarını belirten Çalımbay, "Özellikle maçın ikinci yarısının son bölümünde 2 tane bariz pozisyonumuz vardı. 3'e 1 yakaladık, diğerinde de 2 tane arkadaşımız bomboştu kaleye vurduk. Bizim açımızdan güzel bir maç oldu. Daha da güzel bitirebilirdik. Penaltıdan şanssız bir gol yedik. Takımımdan çok memnunum. Haftalardır çok iyi mücadele ediyor arkadaşlarımız. Çok disiplinli oynuyorlar. Fenerbahçe maçında da galibiyeti kaçıran taraf biz olduk" ifadelerini kullandı.
"KASIMPAŞA MAÇI ZOR GEÇECEK"
Süper Lig'de maçların kıran kırana geçtiğini söyleyen Çalımbay, ligin ikinci yarısının daha zor geçeceğini belirterek, "Herkes gibi biz de transfer yapmaya çalışıyoruz. Kasımpaşa maçının ardından Alanyaspor ile maçımız var. Üst üste 2 tane deplasman maçımız olacak. Bundan sonraki maçların telafisi de yok, çok zor geçecek. Onun için kadromuzu, her şeyimizi çok iyi yapmamız gerekiyor. Yönetim de biz de uğraşıyoruz. 2 tane oyuncu alacağız. 10 numara ve kanat oyuncusu. Bunların ikisinin de çok iyi oyuncu ve takıma çok büyük katkılarının olması gerekiyor. İlk yarıda yaşadığımız sıkıntılar gibi sıkıntı yaşamamak için de her türlü tedbirimizi almamız gerekiyor. Ona uğraşıyoruz. Kasımpaşa maçı iki takım için de zor geçecek ama oradan puan ya da puanlarla dönmemiz lazım" diye konuştu.
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