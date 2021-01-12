12 Ocak 2021, Salı

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Rıza Çalımbay: Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık

Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık
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Giriş Tarihi: 12.01.2021

Teknik Direktörü , maçının ardından yaptığı açıklamada, "Ne olursa olsun sahamızda kaybetmek istemedik. Sonuna kadar mücadele edip güzel pozisyonlar yakaladık. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık" dedi.

Teknik Direktörü , 'nda 'u sahasında 2-1 yendikleri maçın ardından düzenlediği basın toplantısında konuştu. Bu süreçte kupa maçı oynamanın zor olduğunu belirten Çalımbay, "Bundan iki gün önce maç oynadık. Arkadaşlarımızı oynatmamaya çalıştık. Mecburen çoğunu da oynatmak zorunda kaldık. İlk yarı istediğimiz gibi oynayamadık. Golü bulmamıza rağmen istediğimiz gibi oynayamadık. İkinci yarı hem oyuncu değişikliği olsun hem taktik değişikliği olsun gerçekten işe yaradı ve güzel bir maç oynadık. Maçın uzaması bizim için dezavantaj oldu. Zaten arkadaşlarımız çok yorgun ve bitkin. Şu süreçte oynanan üç maç tabii ki oyuncuları feci şekilde yoruyor. Ne olursa olsun sahamızda kaybetmek istemedik. Sonuna kadar mücadele edip güzel pozisyonlar yakaladık. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Adana Demirspor, takımları kadar kuvvetli bir takım. Bu maçın zor geçeceğini arkadaşlarımıza da söylemiştik. Konsantre olmazsak sıkıntı yaşayacağımızı söyledik. Yaşadık ama sıkıntıyı aşmasını da bildik. Zorda olsa kendi sahamızda galip gelip turu geçtik" diye konuştu.

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