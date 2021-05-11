Süper Lig'in 41. haftasında Fenerbahçe ile Sivasspor Kadıköy'de karşı karşıya geliyor. Şampiyonluk yolunda çok kritik olan bu maçtan sarı lacivertliler, 3 puanla ayrılmak istiyor. Öte yandan Sivas ekibi ise Avrupa yolunda çok önemli bir galibiyetin peşinde. Fenerbahçe - Sivasspor maçının canlı anlatımı aspor.com.tr adresinde...

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 41. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Sivasspor kozlarını paylaşıyor. Fenerbahçe - Sivasspor maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

FENERBAHÇE - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Sivasspor maçı saat 20.30'da başladı ve beIN Sports 2'de canlı yayınlanıyor.

FENERBAHÇE-SİVASSPOR MAÇI İLK 11'LER

Fenerbahçe: Harun, Gökhan, Attila, Tisserand, Caner, Sosa, Ozan, İrfan Can, Pelkas, Mesut Özil, Valencia

Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet, Robin Yalçın, Caner, Uğur, Isaac Cofie, Hakan Arslan, Fayçal Fajr, Ninga, Max Gradel, Kayode

SİVASSPOR'A KARŞI 29 MAÇTA 17 GALİBİYET

Süper Lig'de evinde Sivasspor ile karşılaşan Fenerbahçe, rakibiyle oynadığı 29 maçın 17'sini kazanırken, 6 müsabakada mağlup oldu. İki takım arasındaki 6 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe, Süper Lig'de DG Sivasspor ile oynadığı maçla birlikte 30. kez rakibiyle karşı karşıya geldi. Sivasspor'un Süper Lig'de yer aldığı 2005-2006 sezonundan itibaren iki ekip arasında yapılan 29 maçtan 17'sini Fenerbahçe, 6'sını Sivasspor kazanırken, 6 müsabaka da beraberlikle sonuçlandı. Sarı-lacivertliler 29 maçta toplamda 64 gol kaydederken, Sivasspor 39 golle cevap verdi. Bu sezon Süper Lig'in ilk yarısında oynanan karşılaşma ise 1-1 sona ermişti. Fenerbahçe, Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu yönetiminde geride kalan 8 mücadelede 6 galibiyet ve 2 beraberlikle 20 puan topladı.

FENERBAHÇE ŞAMPİYONLUK İDDİASINI SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Fenerbahçe, ligde sezonun bitimine 2 hafta kala lider Beşiktaş'ın 2 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor. Sarı-lacivertliler, DG Sivasspor'u yenmesi durumunda şampiyonluk iddiasını son haftaya taşıyacak.

SARI-LACİVERTLİLERDE 5 EKSİK

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Nazım Sangare, Sadık Çiftpınar, Sinan Gümüş ve Diego Perotti, Sivasspor karşısında kadroda yer almıyor. Sarı-lacivertlilerde Caner Erkin, Jose Sosa, Ferdi Kadıoğlu, Marcel Tisserand, Dimitrios Pelkas ve Serdar Aziz, sarı kart görmeleri halinde son hafta Kayserispor ile deplasmanda oynanacak maçta forma giyemeyecek.

ÇALIMBAY'IN FENERBAHÇE'YE KARŞI 41. MAÇI

Rıza Çalımbay, kariyerinde Fenerbahçe'ye karşı 41. randevusuna çıktı. 59 puanla 6. sırada yer alan Sivasspor, lider Beşiktaş'ın iki puan gerisinde 79 puanla şampiyonluğu kovalayan Fenerbahçe'den puan ya da puanlar alarak 17 maçlık yenilmezlik serisini de sürdürmeyi hedefliyor.

SİVASSPOR'DA 6 EKSİK

Süper Lig'in 41. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olan DG Sivasspor'da 6 eksik bulunuyor. Sakatlıkları olan defans oyuncularından Aaron Appindangoye, Alaaddin Okumuş, Samba Camara ile başarılı orta saha Erdoğan Yeşilyurt, kaleci Mamadou Samassa ve golcü futbolcu Mustapha Yatabare, zorlu müsabakada forma giyemedi.

103 GOL ATILDI

Sivasspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçlar ise bol gollü geçiyor. İki takımın Süper Lig'de oynadığı 29 mücadelede toplam 103 gol atıldı. Geride kalan maçlarda Sivasspor 39, Fenerbahçe ise 64 kez fileleri havalandırırken, futbolseverler toplamda 103 gole tanık oldu. Maç başına gol ortalaması 3.98 olarak gerçekleşti.

3 GÜNDE 2. KEZ HALİS ÖZKAHYA

Süper Lig'in 40. haftasında 8 Mayıs Cumartesi günü Fenerbahçe'nin deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 2-1 yendiği maçın Video Yardımcı Hakem'i (VAR) olan Halis Özkahya, yeni haftada ise sarı-lacivertlilerin, DG Sivasspor'u konuk ettiği müsabakada düdük çalıyor. Böylelikle Halis Özkahya, Merkez Hakem Kurulu tarafından 3 gün arayla ikinci kez Fenerbahçe müsabakasına atandı.

DİĞER

SÜPER LİG HABERLERİ