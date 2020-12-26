26 Aralık 2020, Cumartesi

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Sivasspor’un corona virüsü test sonuçları negatif!

Sivasspor’da test sonuçları negatif!
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Giriş Tarihi: 26.12.2020

ekiplerinden Demir Grup , teknik ekip ve futbolculara uygulanan yeni tip corona virüsü (Covid-19) test sonuçlarının negatif olduğunu açıkladı.

Kulübünden yapılan açıklamada, Beşiktaş maçı öncesi teknik ekip ve futbolculara Covid-19 testi uygulandığı belirtildi.

Açıklamada, "Beşiktaş maçı öncesi, A takım futbolcularımıza, teknik heyetimize ve destek ekibimize bugün kulüp tesislerimizde yapılan Kovid-19 PCR testleri sonuçlanmış, testlerin tamamı negatif sonuçlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadesi kullanıldı.

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