05 Aralık 2020, Cumartesi

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Sivasspor'da Yasin Öztekin'in corona virüsü testi pozitif

Süper Lig'in yıldızı Covid-19'a yakalandı!
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Güncelleme Tarihi: 05.12.2020 Giriş Tarihi: 05.12.2020

ekiplerinden Demir Grup 'da forma giyen Yasin Öztekin, corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı.

'de corona virüsü vakaları artmaya devam ediyor. forması giyen Yasin Öztekin, yeni tip corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı. Tecrübeli futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Hissettiğim belirtilerin ardından yaptırdığım Covid-19 testim pozitif çıktı. Sağlık durumum iyi ama takımımı bu süreçte yalnız bırakacağım için üzgünüm. En kısa sürede daha güçlü döneceğim." ifadelerini kullandı.

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