Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da forma giyen Yasin Öztekin, corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Süper Lig'de corona virüsü vakaları artmaya devam ediyor. Sivasspor forması giyen Yasin Öztekin, yeni tip corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı. Tecrübeli futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Hissettiğim belirtilerin ardından yaptırdığım Covid-19 testim pozitif çıktı. Sağlık durumum iyi ama takımımı bu süreçte yalnız bırakacağım için üzgünüm. En kısa sürede daha güçlü döneceğim." ifadelerini kullandı.

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