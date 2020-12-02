02 Aralık 2020, Çarşamba

SİVASSPOR

Demir Grup Sivasspor'da 4 pozitif vaka!

Süper Lig ekibinde 4 pozitif vaka!
SİVASSPOR
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Giriş Tarihi: 02.12.2020

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup , 2 sporcu ve 2 teknik heyetten olmak üzere 4 kişinin yeni tip corona virüsüne (Covid-19) yakalandığını açıkladı.

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