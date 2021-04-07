07 Nisan 2021, Çarşamba
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Süper Lig'in 32. haftasında Antalyaspor ile Sivasspor, Antalya Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor. Antalyaspor ile Sivasspor,maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...
Antalyaspor - Sivasspor maçı beIN Sports 2'de canlı yayınlanıyor.
Antalyaspor-Sivasspor | CANLI
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Antalyaspor ile Sivasspor karşı karşıya geliyor. Antalyaspor-Sivasspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
Süper Lig'in 32. haftasında Antalyaspor ile Sivasspor, Antalya Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor. Antalyaspor ile Sivasspor,maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...
ANTALYASPOR - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Antalyaspor - Sivasspor maçı beIN Sports 2'de canlı yayınlanıyor.
ANTALYASPOR - SİVASSPOR MAÇI 11'LERİ
Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Kudriashov, Eren, Doğukan, Ufuk, Fredy, Amilton, Sam, Podolski
Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet Oğuz, Robin Yalçın, Camara, Uğur Çiftçi, Coffie, Hakan Arslan, Fajr, Boyd, Gradel, Yatabare
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