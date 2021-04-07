Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Antalyaspor ile Sivasspor karşı karşıya geliyor. Antalyaspor-Sivasspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'in 32. haftasında Antalyaspor ile Sivasspor, Antalya Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor. Antalyaspor ile Sivasspor,maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...



ANTALYASPOR - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Antalyaspor - Sivasspor maçı beIN Sports 2'de canlı yayınlanıyor.







ANTALYASPOR - SİVASSPOR MAÇI 11'LERİ

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Kudriashov, Eren, Doğukan, Ufuk, Fredy, Amilton, Sam, Podolski

Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet Oğuz, Robin Yalçın, Camara, Uğur Çiftçi, Coffie, Hakan Arslan, Fajr, Boyd, Gradel, Yatabare

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