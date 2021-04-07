07 Nisan 2021, Çarşamba

ANTALYASPOR A.Ş.

Antalyaspor-Sivasspor | CANLI

Antalyaspor-Sivasspor | CANLI
ANTALYASPOR A.Ş.
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Giriş Tarihi: 07.04.2021

Spor Toto 'in 33. haftasında Antalyaspor ile Sivasspor karşı karşıya geliyor. Antalyaspor-Sivasspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

'in 32. haftasında Antalyaspor ile Sivasspor, Antalya Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor. Antalyaspor ile Sivasspor,maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

ANTALYASPOR - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Antalyaspor - Sivasspor maçı beIN Sports 2'de canlı yayınlanıyor.


ANTALYASPOR - SİVASSPOR MAÇI 11'LERİ

Antalyaspor: , , , Kudriashov, Eren, , Ufuk, , , Sam, Podolski

Sivasspor: , , , , , , , , Boyd, Gradel, Yatabare

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