Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: Kadroya 2 top toplayıcı aldım
Süper Lig'in 10. haftasındaki Sivaspor - Göztepe maçı öncesi Yiğidoların teknik direktörü Rıza Çalımbay, açıklamalarda bulundu. Çalımbay, eksikler nedeniyle kadroya 2 top toplayıcıyı dahil ettiğini ifade etti.
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Göztepe maçı öncesi yaptığı açıklamada, corona virüsü testi pozitif çıkan oyuncular ve sakatlıklar nedeniyle kadro kurma konusunda büyük sorunlar yaşadığını söyledi.
İki top toplayıcıyı kadroya aldığını belirten Çalımbay, "Kadromuzu doldurmak için top toplayıcı iki arkadaşı kadroya aldık, şu anda bayağı bir sıkıntı yaşıyoruz. Haftada 2 maç yapıyoruz, biz diğer takımlar gibi değiliz. Futbolcularda yorgunluk oluyor, bıkkınlık oluyor, ülkeden ülkeye gidiyoruz. Şu anda sol bekimiz yok, ikisi de hasta. Sağ beklerimiz yok. Sıkıntılarımız çok ama yapacak bir şeyimiz yok. Hem kendimiz, hem de Türkiye için oynadık Avrupa'da maçı. Sakat sakat oynayan arkadaşlarımız da var. Buradan gideceğiz, yarın test olacağız, Villarreal maçı final gibi bir maç." ifadelerini kullandı.
Sivasspor'un Göztepe karşısındaki kadrosunda yedekleri arasında 19 yaşındaki sol bek Mikail Balkaya ve 19 yaşındaki orta saha Samet Kılıçkaya yer aldı.
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